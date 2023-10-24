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Ordu’da bir doktor 'rüşvet' suçundan tutuklandı

Ordu'da Fatsa Devlet Hastanesi'nde görev yapan Kadın Doğum Uzmanı Okay Kurtbay, hakkında açılan 'rüşvet' soruşturması kapsamında tutuklandı.

Güncel
  • 24.10.2023 15:43
  • Giriş: 24.10.2023 15:43
  • Güncelleme: 24.10.2023 15:49
Kaynak: DHA
Ordu’da bir doktor 'rüşvet' suçundan tutuklandı
Fotoğraf: DHA

Ordu’da devlet hastanesinde görevli Kadın Doğum Uzmanı Opr. Dr. Okay Kurtbay ‘Rüşvet, irtikap ve kamu kurumu zararına dolandırıcılık’ suçundan tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatsa Devlet Hastanesi'nde görevli Kadın Doğum Uzmanı Opr. Dr. Okay Kurtbay’ın rüşvet aldığı yönünde gelen ihbar üzerine soruşturma başlattı.

Yapılan çalışmanın ardından Kurtbay 17 Ekim'de düzenlenen operasyon ile gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kurtbay, çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesi’nce ‘Rüşvet, irtikap ve kamu kurumu zararına dolandırıcılık’ suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi. 

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