Ordu’da İYİ Parti’den 103 istifa

Ordu'da Kumru İlçe Başkanı Murat Ankara, yönetim kurulu ve üyelerden oluşan 103 kişi İYİ Parti'den istifa etti.

Ordu’da geçtiğimiz hafta Altınordu’da 117 üyenin istifa ettiği İYİ Parti’de istifalar sürüyor.

İYİ Parti Kumru İlçe Başkanı Murat Ankara, yönetim kurulu ve bu duruma tepki gösteren 103 kişi istifa dilekçelerini Ankara Genel Merkeze gönderdi.

İstifalarla ilgili bilgi veren Murat Ankara, Kumru ilçesinde AKP'nin adayına karşı aday çıkarılmaması üzerine istifa kararının alındığını belirtti.

Ankara, açıklamalarında şunları kaydetti:

"Kumru’da AK Parti varsa, İYİ Parti de var dedirttik ama kıymet bilinmedi. Vefasızlıkları hep içimize attık. Bunun üzerine Kumru’da İYİ Parti aday bile çıkaramadı. Bu zihniyetle düşünen insanlar, yönetime ve özellikle Kumru seçmenine ihanet etmiştir. Kumru’yu seçeneksiz ve tek bir partiye teslim etmişlerdir. Bu ayıp kendilerine yeter. Maalesef Kumru AK Parti’ye teslim edilmiştir. Pazarlıkların kurbanı olmuştur. Kumru ve biz bu yapılanları hak etmiyoruz. Bu sebeplerden dolayı yönetim kurulu kararı alarak istifa kararı aldık. Kararımızı üyelerimize tebliğ ettikten sonra onlarca üye bu duruma tepki göstererek istifa ettiler."