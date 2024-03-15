Ordu’da kadro verilmeyen emekçi çalışmayı bıraktı

Yaren ÇOLAK

Ordu'da kadro sözünün tutulmadığını belirten işçiler, Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Özkartallar İnşaat Limited Şirketi’ne noterden ihtar çekti. Ordu Büyükşehir Belediyesi Çevre Kontrol Daire Başkanlığı, Katı Atık Mekanik Ayrıştırma birimine bağlı Öz Kartallar AŞ Limitet şirketi bünyesinde çalışan işçiler kadro talebiyle iş bıraktı.

Ünyemedya.com’da yer alan habere göre, 2024 yılına girerken dönemin Çevre Kontrol Daire Başkanı Sefa Okutucu’nun kendilerine kadro sözü vermediğini hatırlatan işçiler, “Günlük 12-13 saat çalışıyoruz gece gündüz tatil ayrımımız yok. Bize söz verdiler kadroya alacağız diye fakat aylardır bizleri oyalıyorlar. Son olarak OBB Genel Sekreteri Abdulkadir Hatipoğlu 22 Şubat’ta bize tekrardan söz verdi fakat yine sözler tutulmadı. Biz aylardır ordunun çöpünü düşük maaşlara gece gündüz demeden taşıyoruz. Bize verilen sözler yerine getirilene kadar işe geleceğiz fakat kamyonlarla işe çıkmayacağız” dedi.

ZAM TALEBİNE KARŞIN İŞTEN ATMA

Antep’te ise Sayın Tekstil Fabrikası’nda çalışan 200’den fazla işçinin ek zam talebiyle başlattığı iş bırakma eylemi birinci haftasını geride bıraktı. Eylemlerinin ilk gününde tazminatsız bir şekilde işten atılan işçiler, BİRTEK-SEN ile beraber fabrika önünde basın açıklaması yaptı. BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen, şöyle konuştu: “İşçilerin taleplerine patronun cevabı aynı gün işçileri toplu bir şekilde tazminatsız işten çıkarmak oldu. Makinelere yetişebilmek için sağlıklarını tehlikeye atarak çalışmak zorunda kalıyorlar. İşçilerin 2025 yılı için yıllık izinleri dahi kullandırılmış durumda. İşçiler pazar mesaisine gelmediğinde işçilerin devamlılık primleri kesiliyor.”

Öte yandan Sivas’ta organize sanayi bölgesinde bulunan Sivas RC Endüstri Ulaşım Araçları AŞ fabrikasında kötü çalışma koşulları ve düşük ücretlere karşı sendikaya üye olan 5 işçinin işten atılması üzerine başlayan eylemler devam ediyor. İşçiler, mesai arkadaşlarının işe geri alınması için fabrikaya giriş, çıkışlarda ve yemek molalarında alkışlı eylem yaptı.