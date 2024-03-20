Ordu’da kıyılar işgal altında

Ordu Altınordu’daki Güzelyalı Mahallesi kıyıları kamu kurumlarının gözü önünde işgal edildi. Ordu Çevre Derneği, başta büyükşehir belediyesi olmak üzere kıyı işgaline engel olmayan kurumlara tepki gösterdi.

Haber Merkezi

Ordu Çevre Derneği (ORÇEV) yaptığı basın açıklamasında Ordu ili Altınordu İlçesi Güzelyalı Mahallesi kıyılarının yetkili kurumların uyarılmasına rağmen işgal edildiğini belirtti.

Derneğin yönetim kurulu, “Derneğimizin sosyal paylaşım sayfalarına Güzelyalı Mahallesi’nden kıyıların işgal edildiğine yönelik fotoğraflar geldi. Yerinde yaptığımız incelemede gönderilen fotoğrafların doğru olduğunu gördük. Buradaki deniz kıyısına yapılmak istenen duvar sürecinde dernek olarak dilekçelerimizi vermiştik. İncelendiğini ve duvarın kıyıyı işgal ettiği belirtilmişti. Önlem alınacağı söylenmesine rağmen bugün görüyoruz ki, önlem alma yerine göz yumma olmuş” denildi.

Kıyı işgali için Ordu Büyükşehir Belediyesi (OBB) yönetimini de suçlayan açıklamada, “Güzelyalı Mahallesi’nde işletmeler ve villaların önleri keyfi olarak işgal ediliyor. Başta OBB, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü; Altınordu Kaymakamlığı ve Ordu Valiliği kıyıların işgal edilmesinden sorumludur. Bu duvarlar buraya yapılmadan önce kamyonlarla taşlar taşındı, ağır makinalar kıyıya indi çalıştı. Kıyıları koruyacak kurumların nasıl haberi olmuyor? Bundan sonra ne yapılacak? Para cezasıyla iş kapanacak mı? Kıyılar yeniden halkın kullanımına açılmayacak mı? Dernek olarak takipçisi olacağız ve hukuksal, yasal haklarımızı kullanacağız. Gerekli suç duyurularımızı yapacağız. Bu açıklamamız da suç duyurusu olarak değerlendirilmelidir” denildi.

Açıklamanın devamı şöyle: “Dernek olarak bunun gibi durumlarda çok şikayet dilekçesi verdik ancak anında incelemeye gidilmediği için telafisi güç zararların oluşmasına neden olunmaktadır. Aynı şekilde Kumbaşı Balıkçı Barınağı’nda bulunan tersanenin alanını genişletmek için hafta sonu deniz dolduruyordu, haber verdik hemen müdahale etmediler. Usulsüzlükler bir an önce önlenmelidir.”