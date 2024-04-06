Orduda savaş reformu

Dış Haberler

Ukrayna Savaşı’yla birlikte savunma harcamalarında rekor artışa giden Almanya, orduda da büyük bir reforma hazırlanıyor. Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, “Soğuk Savaş’tan bu yana en kapsamlı askeri reform hareketine giriştiklerini” bildirdi. Başkent Berlin’de NATO’nun 75. kuruluş yıldönümü vesilesiyle düzenlenen bir etkinlikte konuşan Pistorius, Alman Silahlı Kuvvetleri’nin (Bundeswehr) “baştan aşağı” yeniden düzenlenmesi emrinin imzalandığını duyurdu.

Bu yapılanmada Alman Silahlı Kuvvetleri’nin ortak "Harekat Komutanlığı" ile "Destek Komutanlığı’na" da sahip olacağını belirten Pistorius, "Harekat Komutanlığı’nda" ordudaki operasyonel yönetim ve planlamanın bir elden yapılmasının öngörüldüğünü aktardı. Pistorius, böylelikle kararların daha hızlı alınacağını söyleyerek planlama görevini de üstelenecek "Harekat Komutanlığı’nın", NATO ve bakanlıklar ile eyaletler için de muhatap olacağını ifade etti.

‘HİBRİT TEHDİT’

Alman ordusunun yapısına hava, kara ve deniz kuvvetlerinin yanında Siber ve Enformasyon Alan Gücü’nün de (CIR) ekleneceği bilgisini paylaşan Pistorius, bu yeni gücün ordunun güvenliği için önemli olduğunu ve siber saldırılardan korumanın yanında hibrit tehdide karşı da faaliyet göstereceğini belirtti.

Pistorius, gerekli reformların hayata geçirilmesi için Bundeswehr’e 6 ay zaman verdiğini belirtti. Orduyu geleceğe hazır hale getirmek istediklerine işaret eden Pistorius, "Avrupa’daki tehdit durumunun yoğunlaştığını hepimiz biliyoruz. Ülkemizi ve müttefiklerimizi savunuyoruz ve bu adımla da kimsenin NATO toprağı olarak bize saldırma fikrine kapılmaması gerektiğini açıkça belirtiyoruz" dedi.

Yeniden yapılandırmada olası zorunlu askerlik hizmetinin tekrar uygulanabileceğinin de dikkate alındığını ifade eden Pistorius, zorunlu askerlik konusunda çeşitli seçenekleri incelettiğini, raporun nisan ortasında kendisine ulaşacağını söyledi. Zorunlu askerliğin 2011’de kaldırıldığı Almanya’da, 181 bin asker bulunuyor. Alman hükümeti bu sayıyı 2031’e kadar 203 bine çıkarmayı hedefliyor ancak yaşlanan nüfus ve nitelikli işgücü eksikliğinden dolayı bu hedefin tutturulamayacağı ifade ediliyor.