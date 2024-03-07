Ordu’nun dereleri aksın!

Haber Merkezi

Yaklaşık yüzde 74’ü maden alanı ilan edilen Ordu’da son aylarda maden ve enerji çalışmaları için peş peşe Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) süreçleri başlatıldı. Kabadüz ve Altınordu’da da Güneş Enerjisi Santralleri (GES) için “ÇED Gerekli Değildir” kararı verilmesi üzerine Ordu Çevre Derneği (ORÇEV) Yönetim Kurulu bir açıklama yaptı.

Açıklamada, “Ordu’da taş ocaklarına, deniz dolgusuna ve HES’lere karşı mücadele ederken birdenbire maden ve enerji sektörünün diğer alanlarıyla karşılaşmaya başladık. Taş ocakları her yerde. Artık ‘tarım ve ormanlar, dereler, denizler tehdit altında’ demiyoruz, yok ediliyor. HES yapan şirketler HES alanlarına Güneş Enerjisi Santralleri kurmayı planlıyor." denildi.