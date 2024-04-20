Örgütlere yazı gönderildi: CHP'den "seçimde parti aleyhine çalışan üyeler" için karar

CHP, 31 Mart Yerel Seçimleri sürecinde başka parti ve aday lehine çalışan üyelerin disiplin kuruluna sevki için harekete geçti.

Mustafa BİLDİRCİN

CHP, belediye başkan adaylarına dikkati çeken bir yazı gönderdi. Yazıda, 31 Mart Yerel Seçimleri sürecinde CHP üyesi olmasına karşın CHP adayının karşısında pozisyon alan kişilere yönelik disiplin süreci başlatılacağı kaydedildi.

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile CHP Genel Başkan Yardımcıları Gül Çiftçi ve Gökan Zeybek imzalı yazıda, 31 Mart’ta elde edilen seçim başarısının örgütlerin özverili çalışmaları sayesinde geldiği belirtildi. Yazıda, her bir partilinin, “Yürekten” çalıştığı ifade edilerek, “Maalesef bazı üyelerimizin partimiz aleyhine, başka parti ve adayların lehine çalıştığı bilgileri edinilmiştir” denildi.

RAPOR TALEBİ

CHP Tüzüğü’nün, başka parti adaylarına açık ya da gizliden çalışanlara yönelik kesin ihraç cezasını öngören maddesinin de yazıda altı çizildi.

Bu kapsamda, 31 Mart Yerel Seçimleri’nde başka parti ya da aday lehine çalışanların isimlerinin raporlanması talep edildi. Raporlamada, CHP karşıtı çalışan CHP üyelerinin seçim döneminde aleyhte yürüttüğü faaliyetlerin de yazılması gerektiği vurgulandı.

CHP’li başkanların ve başkan adaylarının hazırlayacağı raporların 29 Nisan’a kadar Genel Merkez’e iletilmesi gerektiği bildirildi.