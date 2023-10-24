Orhan Gencebay’a hakaret ettiği için darp etmişti: Cengiz Kurtoğlu’nun cezası belli oldu

Doğum günü partisinde tanıştığı kişiyi sanatçı arkadaşlarına hakaret ettiği iddiasıyla darp ve hakaret ettiği öne sürülen şarkıcı Cengiz Kurtoğlu’nun davasında karar çıktı. Mahkeme, Kurtoğlu’nu 2 suçtan 2 bin 660 lira adli para cezasına çarptırdı.

Doğum günü partisinde tanıştığı Mustafa Can’ı, sanatçı olan arkadaşlarına hakaret içerikli eleştirilerde bulunduğu iddiasıyla darp ve hakaret ettiği öne sürülen şarkıcı Cengiz Kurtoğlu’nun yargılandığı dava karara bağlandı.

Geçtiğimiz yıl Sarıyer’de bir doğum günü partisine katılan şarkıcı Cengiz Kurtoğlu, aynı masada oturduğu iş insanı Mustafa Can ile Orhan Gencebay'a hakaret ettiği gerekçesiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın arbedeye dönüşmesinin ardından yüzünden yaralanan Mustafa Can, karakola giderek şikayetçi oldu.

Şikayetin ardından Cengiz Kurtoğlu hakkında “basit yaralama” ve “hakaret” suçlarından 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İstanbul 55. Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmaya Cengiz Kurtoğlu ve Mustafa Can katılmadı.

“SOYUT İDDİALAR DIŞINDA DELİL YOK”

Tarafları avukatlarının temsil ettiği duruşmada savunma yapan Kurtoğlu’nun avukatı, müvekkilinin kasıtlı bir eylemi olmadığını söyleyerek, “Soyut iddialar dışında dosyada delil yoktur. Karşılıklı hakaret söz konusudur. Söz konusu olay tarafların karşılıklı atışmaları sonucu müvekkilimin tahrik edilmesi sonucunda yaşanan tartışmadır” dedi.

“SUÇ SABİTTİR”

Mustafa Can’ın avukatı ise şikayetlerinin devam ettiğini söyleyerek, “Suç sabittir. Ortada haksız tahrik durumu yoktur. Doğrudan sanığa söylenen bir şey yoktur” dedi. Alınan beyanların ardından davayı karara bağlayan mahkeme sanık Cengiz Kurtoğlu’nu, “basit yaralama” ve “hakaret” suçlarından 2 bin 660 adli para cezasına çarptırdı.

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İDDİANAMEDEN



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, müşteki Mustafa Can ile şüpheli Cengiz Kurtoğlu’nun ortak arkadaşlarının doğum günü partisine katıldıkları, aynı masada oturup tanıştıkları, sohbet sırasında müşteki Can’ın Orhan Gencebay hakkında söylediği sözler üzerine Kurtoğlu’nun tepki gösterdiği aktarıldı.

Taraflar arasında sözlü tartışmanın başladığı belirtilen iddianamede, tartışma sırasında şüpheli Kurtoğlu’nun müştekiye küfürle karışık hakaret ettiği, daha sonra yüzüne yumruk attığı belirtildi. Şüpheli Kurtoğlu’nun ifadesine de yer verilen iddianamede, müştekinin sevilen ve saygı duyulan sanatçılar hakkında hakaret içerikli eleştirilerde bulunduğunu, bu yüzden uygun dille müştekiyi uyardığını, hakaretlerine devam etmesi üzerine ağız kısmından eliyle tuttuğunu ve bu aşamada belki tırnağının müştekinin yüzünü çizmiş olabileceğini söylediği kaydedildi.

Hazırlanan iddianamede şüpheli Cengiz Kurtoğlu’nun ‘basit yaralama’ suçundan 4 aydan 1 yıla, ‘hakaret’ suçundan ise 3 aydan 2 yıla kadar olmak üzere toplamda 7 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.