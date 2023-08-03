'Orhan Kemal Emek Ödülleri'ne bu yıl Belkıs Özener ve Ahmet Soner layık görüldü

30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde ‘’Orhan Kemal Emek Ödülleri’’ bu yıl Türk Sineması’na sesiyle büyük emeği geçen Belkıs Özener ile senarist, yazar ve yönetmen Ahmet Soner’e verilecek.

Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar’ın başkanlığında, 18-24 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde “Orhan Kemal Emek Ödülleri” belli oldu.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında 30’uncusu gerçekleştirilecek festivalde ‘’ Orhan Kemal Emek Ödülleri” Belkıs Özener ve Ahmet Soner'e verilecek.

Orhan Kemal’in anısına verilen “Emek Ödülleri” bu yıl 18 Eylül Pazartesi akşamı sahiplerine takdim edilecek.

100'LERCE FİLMDE ŞARKI SESLENDİRDİ

Türkan Şoray, Filiz Akın, Fatma Girik gibi sinemanın efsane isimlerinin filmlerdeki gazino sahnelerine sesiyle emek veren Belkıs Özener, 1967 yılında Metin Bükey'in teklifiyle ilk defa Sinekli Bakkal filminde Türkan Şoray'ın oynadığı roldeki şarkıyı seslendirdi.

100'ü Şoray'ın olmak üzere 300'den fazla şarkıyı Filiz Akın ve Fatma Girik gibi oyuncuların filmlerinde onların yerine seslendirdi.

'GENÇ SİNEMA HAREKETİ'NİN KURUCULARINDAN

Atıf Yılmaz, Lütfü Akad, Vedat Türkali, Yavuz Özkan, Şerif Gören ve 1971'de Yılmaz Güney ile Türk Sineması’nda önemli filmlere imzasını atan Ahmet Soner; ilk kısa filmini 1966’da çekti.

“Genç Sinema” hareketinin kurucuları arasında yer aldı. Türk Haberler Ajansı’nda kameraman olarak haber filmleri ve belgeseller çekti.

Yılmaz Güney üzerine çektiği Adana-Paris, İsmail Beşikçi üzerine yaptığı 36 Kitap=13 Cezaevi adlı belgesel filmler Türkiye ve Avrupa’nın pek çok kentinde gösterildi.

Köy Enstitüleri belgeseli üzerine yıllarca çalıştı ve belgesel 5 bölüm halinde DVD olarak satışa sunuldu. 1998 Ekim ayından Mayıs 2000 tarihine kadar Sine-Sen Genel Sekreteri olarak görev yaptı. “Herkes O’ndan Söz ediyor” adlı kitabının üçüncü baskısı yapıldı. Ahmet Soner, Türkiye Yazarlar Sendikası, Sine-Sen (DİSK), Belgesel Sinemacılar Birliği üyesi.