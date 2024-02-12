Orhan Şen uyardı: İstanbul'da perşembe gününe dikkat

Prof. Dr. Orhan Şen, sıcaklıkların çarşamba gününden itibaren ortalamaya döneceği belirtti. İstanbul için uyarı yapan Şen, kentte sıcaklığın perşembe günü 9 dereceye kadar düşeceğini belirtti.

Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da sıcaklığın 15 Şubat Perşembe günü 9 dereceye kadar düşeceğini ifade etti.

Orhan Şen, sosyal medya hesabından hava durumuna ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Bugün sıcaklıkların yüksek olduğunu ancak yağışların Batı'ya giriş yaptığını belirten Şen, Ege, Marmara, Batı Akdeniz bölgesinin yağmurlu olduğunu belirtti.

Şen, Çanakkale, Balıkesir’in batısı, Edirne ile öğleden sonra İzmir, Aydın ve Manisa'da kuvvetli yağışın olacağını ifade etti. Orhan Şen, Muğla'da da çok kuvvetli yağmur olacağı tahmininde bulundu.

İSTANBUL UYARISI

Sıcaklıkların çarşamba gününden itibaren ortalamaya döneceğini belirten Şen, "Yağış hafta boyu Anadolu'ya da yayılacak. Anadolu'nun yükseklerinde hafta sonu karla karışık yağmur ve kar görülebilir" dedi.

Orhan Şen, İstanbul'da sıcaklığın perşembe günü 9 dereceye kadar düşeceğini ifade etti.