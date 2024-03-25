Ormana beton villa darbesi

Saros Körfezi'nde ormanlık alanda onlarca ağaç kesilip yerine betonarme villalar yapılmasına karşı yaşam savunucuları harekete geçti. Yapılan eylemde "Halk bakanlığa karşı ormanını korumak zorunda kalıyor" denildi.

Haber Merkezi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Adilhan Köyü sahilinde bir süre önce ormanlık alanda ağaçlar kesilip, yerine yirmiden fazla villa inşa edildi. Konuya dikkat çekmek ve çalışmaları durdurmak amacıyla Saros Gönüllüleri’nin öncülüğünde protesto eylemi düzenlendi.

Türkiye Ormancılar Derneği Marmara Şubesi Başkanı Sezai Kaya söz alarak sürecin bizzat takipçisi olacaklarını belirtti. Kaya "Evreşe Belediyesi'nin mesire alanı olarak kiraladığı iddia edilen ormanda, beton iki katlı villa inşaatları yükseldi. Bu alana yapılan betonarme yapıların yasal bir zemini yoktur" dedi.

Kaya sözlerini şöyle sürdürdü: İki gün önce 21 Mart Dünya Ormancılık Günü'nü kutlayıp, etkinlikler yaptık. Gelinen noktada Orman Bakanlığı'ndan daha çok artık halkın fidanını, toprağını korumaya ve sahip çıkmaya çalışıyoruz. Ne olursa olsun belediye sorumluluğunda olan bir yer burası. Belediye kamu hizmeti verir. Biz kamuyuz. Kızılçam ağaçları kesilmiş" dedi.

BELEDİYENİN MESİRE ALANIYDI

Keşan Kent Konseyi Başkanı Hasan Karagöz ise şunları söyledi: “Ülkemiz, dört bir yandan tam bir yağma ve talan altında. Halk, adeta ormanlarını, topraklarını, derelerini, sularını Çevre Bakanlığı'ndan korumakta. Burada yapılan şey kabul edilemez. Mücadele etmeliyiz. Burası birkaç yıl önce sulanabilir tarım arazisi niteliğinden çıkarılarak, mücavir alan olarak belirlendi. Ormanın 2017 senesinde Evreşe Belediyesi tarafından mesire alanı olarak kiralandığı biliniyor."

Saros Gönüllüleri Gelibolu sözcüsü Tuğba Diner ise yetkili makamlara resmi bilgi almak amacıyla dilekçe verdiklerini belirtti.