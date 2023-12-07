Ormancılar Derneği’nden Celal Şengör’e tepki: Herkes zır cahil, sadece siz akıllısınız öyle mi?

Türkiye Ormancılar Derneği (TOD) Marmara Şube Başkanı Sezai Kaya, Prof. Dr. Celal Şengör’ün madencilikle ilgili sözlerine yanıt verdi: “Madencilik tahsislerinin ve vahşi madencilik uygulamalarının ormanları yok ettiğini görmemek zır cahilliktir.”

HABER MERKEZİ

Prof. Dr. Celal Şengör'ün "'Madencilik doğayı tahrip eder' diyen adamı kovacaksın" şeklindeki sözleri tepki çekti.

Eski maden sahalarının doğaya yeniden kazandırılması konusunun ele alındığı panelde konuşan Prof. Dr. Celal Şengör, "Biz doğayı tahrip etmiyoruz, doğanın yüzünü değiştiriyoruz. Bu yüz senin, bunun, onun hoşuna gitmeyebilir. Bir kere niye hoşuna gitmiyor bunu öğrenmemiz lazım. Maden açılmasın diyen sivri akıllıları rahatsız eden nedir, bir kere bunu tespit edeceğiz. Rahatsız olanlar zır cahildir. Efendim, "Madencilik doğayı tahrip eder" diyen adamı kovacaksın" dedi.

Yaşam savunucuları sosyal medyadan tepki gösterirken madencilik uğruna yok edilen doğal alanların fotoğrafı paylaşıldı. Şengör’e ‘Akbelen’de, Ordu’da Kazdağları’nda yaşananları görmemek asıl zır cahilliktir’ yanıtı verildi.

Şengör’e bir yanıt da TOD Marmara Şubesi Sezai Kaya’dan geldi.

Kaya şu ifadeleri kullandı:

"Orman ekosistemlerinin madencilik uygulamaları ile fiili olarak yok edildiğini, bundan sonra tekrar orman ekosistemi oluşmayacağı gerçeğini görmemek, hatta 15 yıl gibi komik bir sürede eski orman haline kavuşturulacağını iddia etmek zır cahilliktir. Bugüne kadar madencilik yapılan alanlardan rehabilitasyona tabi tutulan ve eski haline dönüştürülen tek bir örnek olmadığını bilmemek ve görmemek zır cahilliktir. Bu alanların fiili olarak orman olmasa da halen istatistiklerde orman olarak gösterildiğini görmemek zır cahilliktir. Kazdağları’nın %80’nin, Muğla ormanlarının %65’nin, Ordu’nun %91’inin ve hemen hemen ülkemizin birçok ilinde bu oranlardaki orman alanlarına madencilik için ruhsat verildiğini görmemek zır cahilliktir. 2004-2022 yılları arasında sadece madencilik için yaklaşık 150 bin hektar orman alanın bu vahşi uygulama ile artık yok olduğunu ve tekrar bir orman ekosisteminin oluşması için yüzyılların gerektiğini bilmemek zır cahilliktir.

Ormansızlaşmayla sadece ormanların yok olmadığını, ormanların sağladığı ekosistem hizmetlerinin de ortadan kalktığını, iklim değişikliği ile birlikte şiddetini arttıran sel ve taşkın felaketlerinin ve heyelanların arttığını gören ve toprağına, suyuna, ormanına, doğasına sahip çıkan, ülkemizin dört bir yanındaki bu vahşi uygulamalara karşı duran Artvin’den Rize İkizdere’ye, Kazdağları’ndan Muğla Akbelen’e ses verenler, mücadele eden kuruluşlar, STK’ler, bilim insanları, doğaseverler, çevreciler, duyarlı tüm insanlar zır cahil. Sadece siz akıllısınız öyle mi?”