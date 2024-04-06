Ormandaki kaçak çiftliğe göz yumuldu

Şahinler çetesine yakın olan Gökhan Göz, ormanın ortasına King Çiftliği adı altında otel, havuzlu villa, restoran, kafe ve hayvanat bahçesi yaptı. Tamamı kaçak olan bu yapılara Şile Belediyesi’nin göz yumduğu anlaşıldı.

İsmail ARI

İstanbul Şile’de orman arazi üzerine milyonlarca lira harcanarak yapılan kaçak çiftlik ve işletmelere yıllardır göz yumulduğu ortaya çıktı. Şile Belediyesi’nin yıkım işlemi gerçekleştirmediği, AKP’lilerin uğrak mekânı olan ve adeta para basan çiftlik Şahinler çetesine yakınlığıyla bilinen Gökhan Göz’e ait.

Orman Genel Müdürlüğü, AKP tarafından yönetildiği dönemde Şile Belediyesi’ne bir resmi yazı gönderdi. Yazıda, “Şile’nin Karamanderesi bölgesinde 25 hektarlık bir alan üzerine konaklamalı orman parkı kurulmasının planladığı” belirtilerek Şile Belediyesi’nin görüşü istendi.

İBB DE YAZI GÖNDERDİ

Belediyenin, Orman Genel Müdürlüğü’ne gönderdiği yanıtta ise ormanlık alana çok sayıda kaçak yapı inşa edildiği belirtildi. Belediyenin yanıtında, “Orman parkı kurulmasının planlandığı yerde 2020 yılından sonra yapılan ruhsatsız, kaçak ve orman alanlarına tecavüzlü yapılar bulunmaktadır. Bahse konu parseller hakkında gelen şikâyetlere istinaden müstakil yapı, havuz ve at çiftliği yapıldığı belediyemizce tespit edilmiştir. Tüm yapılar 21 Aralık 2023 tarihinde İmar Kanunu’nun 32’nci maddesince mühürlenmiş olup dosya süreci devam etmektedir. Bu sebeplerden ötürü, söz konusu alanda orman parkı kurulması kurumumuzca uygun görülmemiştir” ifadeleri yer aldı.

Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı da 25 Ekim 2023’te Şile Belediyesi’ne bir yazı gönderdi. İBB, kaçak yapılara dair “Savcılığa suç duyurusunda bulunulmasını, alt yapı hizmetlerinin kesilmesini ve yıkım işleminin gerçekleştirilmesini” istedi. Ayrıca bu işlemlere dair belgeler ve yıkım işlemine ilişkin fotoğrafların gönderilmesi talep edildi. Ancak bir servet harcanarak inşa edilen yapılara dair işlem yapılmadı.

AKP’LİLERİN UĞRAK YERİ

Kanunları hiçe sayarak inşa edilen ve ısrarla yıkılmayan kaçak yapılar kamuoyunun yakından tanıdığı Gökhan Göz’e ait. Ülkenin en büyük organize suç örgütlerinin başında gelen Şahinler grubunun lideri Sedat Şahin’e yakınlığıyla bilinen ve 1930 Bafraspor’un başkanı olan Göz, 25 hektarlık orman arazisi üzerine “King Çiftliği” adı altında otel, yüzme havuzu, içkili restoran, kafe ve hayvanat bahçesi inşa etti. Hatta hayvanat bahçesinde “500’den hayvanın bulunduğu” belirtiliyor.

Göz’ün silahlı fotoğrafları da var.

Göz, mühürlendiği halde adeta para basan kaçak çiftlik ve işletmelerinde birçok AKP’liyi de ağırladı. Ayrıca Göz’ün internet sitesinde, önceki Çekmeköy Belediye Başkanı AKP’li Ahmet Poyraz ile birçok fotoğrafı yer alıyor. BirGün’ün ulaştığı King Çiftlği’nin yetkilileri ise Gökhan Göz’ün bir açıklama yapmayacağını ifade etti.