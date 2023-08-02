Ormanı katledenler teşvikle besleniyor

Muğla Akbelen’de on binlerce ağacın katledilmesine yol açan şirketler teşvike doymuyor. YK Enerji ortağı İÇTAŞ’a ait bir başka şirkete daha devlet kasasından yaklaşık 70 milyon TL ödeme yapıldığı ortaya çıktı.

Mustafa KÖMÜŞ

Muğla'nın Milas İlçesi Akbelen ormanında kömür sahasını genişletmek için on binlerce ağaç kesildi. Kömürün kullanılacağı Yeniköy ve Kemerköy termik santralını işleten YK Enerji’nin devletten aldığı teşvikler bir süre önce ortaya çıktı. YK Enerji'nin ortaklarından İÇTAŞ’a ait başka bir şirkete daha yaklaşık 70 milyon TL ödeme yapıldığı öğrenildi.

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından yayımlanan verilere göre İÇTAŞ Yenilenebilir Enerji Üretim ve Ticaret AŞ’ye Ankara Kadıncık’ta bulunan Hidroelektrik santrali (HES) için Kapasite Mekanizması Yönetmeliği uyarınca 2019’dan bu yana ödeme yapıldı. Kurumun açıkladığı son verilere göre bu yılın mayıs ayına kadar şirkete yapılan ödeme tam 69 milyon 238 bin TL oldu.

TEİAŞ bu ödemeleri şirketlerin üretmediği ancak üretime hazır tuttuğu elektrik kapasiteleri için yapıyor. Bu nedenle şirket doğaya verdiği zarara karşın hiçbir üretim yapmadan bu ödemeleri teslim alıyor.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz da geçen günler de YK Enerji’nin aynı nedenle aldığı teşvikleri açıklamıştı. Yavuzyılmaz’ın açıklamasına göre YK Enerji’ye tam 1 milyar 14 milyon 331 bin lira teşvik aktarılmıştı. YK Enerji ve Limak Holding ile Orman Genel Müdürlüğü (OGM) arasında da 6 milyon liralık "Ağaçlandırma İşbirliği Protokolü" de yapıldığı ortaya çıkmıştı.

Öte yandan benzer bir durum Hazine’den alınan teşvikler için de geçerli. YK Enerji ortaklarından Limak'a ait İskenderun Uluslararası Liman İşletmeciliği Anonim Şirketi 1 milyar 890 milyon TL’lik yatırım karşılığında şu teşvikleri aldı: Faiz desteği, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, 10 yıl sigorta primi işveren hissesi, yüzde 90 vergi indirimi, yüzde 50 yatırıma katkı oranı.

SADECE 20 KİŞİLİK İSTİHDAM

Limak Yatırım Enerji Üretim İşletme Hizmetleri ve İnşaat AŞ’nin Hatay Erzin’de gerçekleştireceği 100MW kapasiteli, arazi tipi güneş enerjisi santrali (GES) yani güneş tarlası projesi de teşvikten faydalandı. Projeye verilen teşvik paketinde faiz desteği, 10 yıllık gelir vergisi stopajı desteği, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, 10 yıllık sigorta primi desteği, 10 yıllık sigorta primi işveren hissesi desteği, yüzde 90 vergi indirimi ve yüzde 50 yatırıma katkı oranı desteği bulunuyor. Proje tamamlandığında ise sadece 20 kişiye yeni iş imkânı sağlayacağı belirtiliyor.

Akbelen Ormanı’nda ağaç kesimine karşı mücadele veren Avukat İsmail Hakkı Atal, “Muğla Valisi Orhan Tavlı bir an önce görevden alınsın. Tavlı devletin değil Limak’ın valisidir” dedi. Atal, Limak’ın otellerinin kullanılmaması için yurttaşlara çağrıda bulunurken, Barcelona’nın stadyum inşaatını da Limak’ın aldığını anımsattı ve kulübe stadyumun yapımının Limak’tan alınması için çağrı yaptı.

***

VALİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Akbelen'de ağaçların kesilmesine karşı çıkan İkizköylülerin eylemi 9'uncu gününde de devam etti. Valilik 'çalışmalar sona erdi' dese de dün alana yeniden iş makineleri getirildi. İkizköy Çevre Komitesi'nden yapılan açıklamada ise ağaç kesimine devam edildiği belirtildi. Açıklamada "Madencilik faaliyetleri sonrasında bozulmuş orman alanlarının rehabilite edildiği, zeytin ağaçlarının dikildiği söylenmekte. İzin verilen şirketin daha önce yok ettiği alanlarda rehabilitasyon çalışması yaptığı algısı gerçeği yansıtmamakta. Şirketin örnek olarak gösterdiği birkaç dönümlük alan, özelleştirme öncesinde Devletin-TKİ’nin işletmesindeyken yapılmıştır. Muğla Valisi'nin sorumluluğunda ve talimatıyla cebir kullanılarak yurttaşlar gözaltına alınmış ve ağaç kesiminin sürmesi sağlanmıştır" denildi. Muğla Valisi Orhan Tavlı hakkında suç duyurusunda bulunulduğu duyuruldu.