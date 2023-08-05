Ormanla birlikte hedefler yandı

Ocak-Haziran arasında toplam 656 hektar orman alanı alevlere teslim olurken OGM’nin verileri yangınlarla mücadeledeki zafiyete ayna tuttu. ‘Yangınla mücadele’ adına konulan 34 hedeften 30’u gerçekleştirilemedi.

Mustafa BİLDİRCİN

Orman Genel Müdürlüğü’nün (OGM) 2023 yılının Ocak ve Haziran aylarını da kapsayan altı aylık verileri, orman yangınları ile ilgili ihmali içeren tabloyu gözler önüne serdi. Orman yangınları ile mücadelede zafiyeti sorgulanan idarenin, “Orman Yangınları ile Mücadele” başlığı altında koyduğu hedeflerin neredeyse hiçbirini hayata geçirmediği öğrenildi. Müdürlük, yangınlarla mücadele için belirlediği 34 alt hedefin yalnızca dördünü gerçekleştirebildi. Hedeflerden belki de en kritik olanının bir adet yangın söndürme uçağı ve bir adet de helikopter alımına yönelik hedef olduğu kaydedildi. İdare, yangın söndürme uçağı ve helikopter alımı için toplam 987 milyon 315 bin TL’lik harcama öngördü.

UÇAK DA YOK HELİKOPTER DE

Kurumun 2023 yılının ilk yarısına yönelik mali verileri ise orman yangınları ile mücadeleye hazırlıkta neredeyse adım dahi atılmadığını ortaya koydu. 2023’ün Ocak-Haziran döneminde uçak ve helikopter almayan idare, 152 bin 300 kilometrelik yangın önleme tesisi hedefinin de yalnızca 6 bin 71 kilometrelik bölümünü gerçekleştirebildi.

OGM’nin hedeflerinin gerçekleşme oranlarının düşüklüğü, Türkiye’nin ciğerlerini küle çeviren orman yangınlarına müdahaledeki zafiyeti açığa çıkardı. Hedefler ve gerçekleşme durumları şöyle kaydedildi:

•Fotokapan: Bin 93 adet kurulması planlandı ancak tek bir tane bile kurulamadı.

•Su İkmal Aracı: Toplam 25 adet alınması planlanan su ikmal aracından bir tane dahi satın alınmadı.

•İlk Müdahale Ekip Aracı: 2023’ün ilk yarısında filosuna 10 adet ilk müdahale ekip aracı katmayı planlayan müdürlük, garaja bir adet bile yeni araç ekleyemedi.

•Arazöz: OGM toplam 150 adet arazöz almayı planlasa da Haziran sonu itibarıyla bir adet bile arazöz alınmadığı bildirildi.

VAKIFLARA 7,6 MİLYON TL

Orman yangınları ile mücadelede hedeflerine yönelik yeterli adımları atamayan OGM, altı ayda 62,8 milyon TL’lik harcama öngördüğü, “Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları” kaleminde öngörülenin yüzde 281 üzerinde harcamaya imza attı. 2023’ün ilk yarısında OGM bütçesinden kâr amacı gütmeyen kuruluşlara 7,6 milyon TL transfer edildi.

ORMANLAR KÜLE TESLİM OLDU

Orman Genel Müdürlüğü, 2023’ün ilk yarısında toplam 547 adet orman yangınına müdahale edildiğini açıkladı. Türkiye, Ocak-Haziran döneminde 656 hektar orman alanını küle teslim etti.