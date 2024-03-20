Örnek bir kent yaratacağız

CHP Çanakkale Belediye Başkan Adayı Muharrem Erkek “Çanakkale’yi dünyada örnek bir kent yapmak istiyoruz. Çok çağdaş bir kent Çanakkale. Bunu çok daha yukarılara taşımak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Asena TUNCA

CHP Çanakkale Belediye Başkan Adayı Muharrem Erkek BirGün TV’ye konuk oldu. Erkek projelerini ve yapacaklarını anlattı. Ülkede yerel demokrasinin katledildiğine değinen Erkek, seçimlerde başarılı olmalarının bu açıdan çok önemli olduğunu söyledi. Örnek bir kent yaratmak için çabalayacaklarını anlatan Erkek, ulaşımdan çevreye, gençlerden çocuklara çok önemli projelerinin olduğunu aktardı.

2019 yerel seçimlerinde ittifak vardı. Şimdi o ittifaklar yok sizler nasıl geri dönüşler alıyorsunuz tabanda?

Benim siyasi yaşamım belediyecilikle başladı. 2004’te belediye meclis üyesi seçilmiştim Çanakkale'de. 2015’te milletvekili seçildim. 8 yıl milletvekilliği yaptım, bunun 5 buçuk yılı genel başkan yardımcılığında geçti. Cumhuriyet Halk Partisi çok güçlü bir partidir. Bu memleketin her köşesinde her beldesinde 6 oklu bayrak dalgalanıyor. Türkiye genelinde partinin oylarının yükseldiğini görüyoruz. Yerel seçimlerde başarılı olmamız çok önemli. Yerel demokrasi açısından çok önemli. Türkiye'de yerel demokrasi de maalesef katledildi. Çanakkale'de de çok iyi gidiyoruz. Genel başkanımızın da belirttiği gibi o Türkiye İttifakı’nı çok önemsiyoruz. Seçmen sandıkta bu ittifakı yapacak. Çanakkale'de biz CHP olarak kazanıyoruz. Çanakkale barışın kenti. Biz Çanakkale'de kimliği inancı görüşü yaşam tarzı ne olursa olsun hep birlikte barış içerisinde kardeşçe yaşıyoruz. İyi giden tabloyu daha iyiye götürmeyi hedefliyoruz.

Muharrem Erkek BirGün TV’ye konuk oldu. (Fotoğraf: BirGün)

Çanakkale'de çok ciddi doğa katliamları yaşanıyor. Bunlar için ne yapmayı planlıyorsunuz?

Çanakkale bir tarım ili, orman ili ama maalesef Kazdağlarında büyük bir talan var. Ekosistem bozuluyor ve göz göre göre bilinçli olarak yapılıyor bu. Kazdağları Balıkesir'le bizim ortak dağımız. Balıkesir tarafı milli park, bizim tarafımız değil. Bizim tarafımız da milli park olsa bu kadar rahat hareket edemezler. Çok özel bir bölge ve koruduğumuz zaman binlerce yıl insanlığa hizmet edecek. Bu iktidar ranta bakıyor tamamen ve yandaşlarına bunu dağıtmayı önemsiyor. Doğamız suyumuz toprağımız çok önemli. Biz bu mücadeleyi kararlıkla sürdüreceğiz.

İstanbul başta olmak üzere İzmir Bursa gibi yerlerden Çanakkale artık daha fazla göç almaya başladı. Bu tersine göçten Çanakkale nasıl etkilenir?

Çanakkale Boğaz Köprüsü'yle beraber göç almaya başladık. Nitelikli göç de alıyoruz. Ama biz tabii hızlı büyümek istemiyoruz. Sağlıklı planlı büyümemiz önemli. Onun için bir planlama ajansı kurmayı düşünüyoruz. Çanakkale planlama ajansı. Konularında uzman kadrolarla, üniversitemizle akademisyenlerle Çanakkale'nin geleceğini planlayacağız. Nüfusumuz 600 bine dayandı 750 bin olursa büyükşehir olacağız. Planlama olursa herhangi bir sıkıntı olmayacaktır.

Peki deprem açısından ne düşünüyorsunuz? Çanakkale hazır mı?

Çanakkale belediyemiz bu konuda çok önemli çalışmalar yaptı. 2012 yılında üniversitemizde 1 protokol imzaladık ve Çanakkale'nin tüm zemin haritasını çıkarttık. Zemin etüdleri yapıldı. Yine Kandilli Rasathanesi’yle protokoller yapıldı. 11 noktada deprem veri istasyonları 7/24 her zemin hareketini takip ediyor. Yalnızca depreme hazırlık değil sosyal donatıları ve yeşil alanlarıyla yerinde yaşanabilir bir kentsel dönüşümü de gerçekleştireceğiz. Bu konuyu çok önemsiyoruz.

Son olarak projeleriniz nelerdir?

Biz Çanakkale’de park alanlarımızı yeşil alanlarımızı çok artırmak istiyoruz. Esenler bölgemizde benim de meclis üyesi olduğum dönemde çok önemli imar çalışmaları yapıldı. O zaman park alanlarını da tabii ayırdık. Bunlardan birini çok güzel bir tematik park yapacağız. Bir tanesini de spor alanlarıyla beraber yine çok önemli bir park yapacağız. Yaşam alanlarıyla beraber parklarımızı büyütmek istiyoruz, yeşil alanlarımızı büyütmek istiyoruz. Bisiklet dostu, kadın dostu bir kent olmak istiyoruz. Yeni bir ulaşım master planı hazırlıyoruz. Ben belediye meclisinde görev yaparken 2006 yılında ulaşım komisyonu başkanıydım ama bugün gelinen noktada ulaşım sistemimizi de yenilememiz lazım. Çanakkale'nin en önemli uzun geniş caddelerini tekrar düzenleyeceğiz. Ulaşım ağı içerisinde güvenli ve konforlu bisiklet ağı da oluşturmak istiyoruz. Raylı sistemin de altyapısını hazırlayacağız. Çanakkale kent merkezinde 36 bin öğrencimiz var. Onların özellikle sabah fakültelerine kampüslerine gidişlerini çok kolaylaştırmak istiyoruz. Gençlerle ilgili çok önemli projelerimiz var. 10 yıl sonra neden bir bilişim merkezi olmasın Çanakkale. Bunun da altyapısını hazırlayacağız. Yaşayan kütüphane yapacağız. Bir çocuk müzesi kuracağız. Sunay Akın'la birlikte çalışacağız bu müzeyi kurarken. Hayvanlarımız için bir merkez projemiz hazır. Yeri de hazır. Ona başlayacağız. Tam lisanslı çevre yatırımları konusunda çok iyi noktadayız içme suyu arıtma tesisimiz çok üst düzey. Suyumuz pahalı geliyor vatandaşlara o konuda bir çalışma yapacağız. Kıdemli hemşerilerimizle, büyüklerimizle, yaşlılarımızla ilgili de projelerimiz var. Kent konseyimizi güçlendireceğiz. Mahalle meclislerimizi yeniden açacağız. Çanakkale'yi örnek bir kent yapmak istiyoruz dünyada. Çok çağdaş bir kent Çanakkale. Kadın erkek eşitliğinden tutun da birçok konuda herkesin özgürce yaşadığı bir kent. Bunu çok daha yukarılara taşımak istiyoruz.