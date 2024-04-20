Orta Afrika Cumhuriyeti’nde 300 kişiyi taşıyan tekne battı: En az 15 ölü

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin başkenti Bangui’de dün grup liderinin kalıntılarını defnetmek üzere Ombella-Mpoko vilayetinin Mokelo köyüne hareket eden 300 kişiyi taşıyan teknenin alabora olması sonucu en az 15 kişi öldü.

Orta Afrika Cumhuriyeti’nde teknenin batması sonucu en az 15 kişi hayatını kaybetti.

Orta Afrika Cumhuriyeti’nin başkenti Bangui’de grup liderinin kalıntılarını defnetmek üzere Ombella-Mpoko vilayetinin Mokelo köyüne hareket eden bir tekne Mpoko Nehri üzerinde alabora oldu.

Dün yaşandığı açıklanan olayda 300 kişiyi taşıyan teknenin batması sonucu en az 15 kişi hayatını kaybetti.

KAPASİTESİNİN ÜZERİNDE YOLCU TAŞIDI

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi de yaralandığı olayda bazı yolcuların akıbeti ise bilinmiyor.

Olayın ardından başlatılan arama çalışmaları devam ederken teknenin kapasitesinin üzerinde yolcu taşıdığı tahmin ediliyor.

Yaşananlara ilişkin Orta Afrika Cumhuriyeti yetkililerinden henüz bir açıklama yapılmadı.