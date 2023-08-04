Orta Asya hamlesi

Rusya-Çin arasında kalan ve bölge jeopolitiği açısından büyük büyük önem taşıyan Moğolistan nadir toprak elementleri için ABD ile işbirliğini derinleştirme kararı aldı. ABD bölgede etkin olma arayışında.

Dış Haberler

ABD’nin Orta Asya’ya nüfuz etme hamleleri Moğolistan ile yeni bir aşamaya geçti. Orta Asya jeopolitiği açısından büyük bir öneme sahip olan "Cengiz Han"ın ülkesi ile ABD arasında nadir toprak madenciliği için iş birliğini derinleştirme kararı alındı.

Karar Washington’a giden Moğolistan Başbakanı Luvsannamsrai Oyun-Erdene, önceki gün ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile görüşmesinde alındı. Buluşmada iki ülke arasında daha fazla ekonomik işbirliğini geliştirme taahhütleri arasında olan "Açık Semalar" sivil havacılık anlaşması da imzalanırken Moğol Başbakan, “Nadir toprak madenciliği, bakır dahil kritik mineraller konusundaki potansiyel işbirliğimizi ele aldık" dedi. Türkiye'nin iki katı büyüklüğündeki 3,3 milyonluk Moğolistan'ın "önemli stratejik üçüncü komşusu" olarak adlandırdığı ABD ile bu konuda halihazırda devam etmekte olan bir mutabakat zaptı var.

YAŞAMSAL ÖNEMDE

Moğolistan tıpkı komşu Kazakistan gibi otomobil sektöründen bilgisayar ve cep telefonlarına kadar yeni nesil bilişim teknolojisi için hayati önem taşıyan geniş nadir toprak ve bakır yataklarına sahip.

SOĞUK SAVAŞ UYARISI

ABD ile Çin arasındaki rekabetin "yeni bir Soğuk Savaş"a neden olabileceği konusunda uyarılar yapan Moğol Başbakan, küresel sorunlara işaret ederek, "Korkarım yeni Soğuk Savaş, ilk Soğuk Savaş'tan çok farklı ve daha zor olacak. Yeni bir Soğuk Savaş durumuna dayanamayız" dedi. Büyük güçleri uluslararası ekonomik ve politik gelişmeleri olumsuz etkileyebilecek kararlar almaktan kaçınmalarını ve daha sorumlu olmaya çağırdı.

Moğolistan'ın 30 yıldan fazla süredir "Hint-Pasifik'te güvenilir bir demokrasi ve dost" olduğunu söyleyen Harris ise ABD-Moğolistan arasındaki ortaklığın bölgede istikrar ve refahın sağlanmasına katkı sağladığını kaydetti.

Harris, konuşmasında, Hint-Pasifik'e verdikleri önemden bahsederek ABD Başkanı Joe Biden ile göreve geldiklerinden bu yana bölgeye yönelik savunma ve caydırıcılık taahhütlerini ve ABD'nin buradaki güvenlik varlığını güçlendirmeyi hedef haline getirdiklerini söyledi.

ABD’DEN STRATEJİK SIZMA

Moğol lider Rusya ile sınırı göz önüne alındığında, ülkesinin Ukrayna savaşından çok fazla etkilendiğini belirtirken Washington Ulan-Batur yönetimini yanına çekme arayışında.

Joe Biden yönetimi, Çin'in artan gücüne ve Pekin ile Moskova arasındaki ortaklığa karşı koymak için Asya'daki ülkelerle ilişkilerini geliştirmeye odaklanmış durumda. Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan gibi Orta Asya ülkeleriyle yakın ilişkiler kuran ABD, Moğolistan ile de benzer bir strateji izliyor. Anlaşma bölgedeki küresel güçler olan Rusya ve Çin’i kızdıracak. Moğolistan, ABD’nin yanı sıra dünyanın nadir toprak yataklarının çoğunu kontrol eden komşusu Çin ile iyi ilişkiler içerisinde. Çin ile Rusya tarafından çevrili Orta Asya ülkesi ABD ile de ilişkileri ilerletme çabasında.