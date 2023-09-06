Orta Vadeli Plan'dan Saray’a rekor bütçe çıktı

Ekonomik krizi yok sayan harcamaları ile tartışılan Saray’a 2024, 2025 ve 2026 yıllarında sırasıyla 12 milyar 283 milyon TL, 24 milyar 840 milyon TL ve 16 milyar 740 milyon TL ödenek öngörüldü

Mustafa BİLDİRCİN

Ülke ekonomisinin 2024-2026 dönemine yönelik yol haritası niteliğindeki Orta Vadeli Plan, Saray için öngörülen bütçedeki yıllara göre yaşanan artışı da gözler önüne serdi. 15 Temmuz’da TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşan ek bütçe ile 2023 yılı bütçesi 10 milyar 877 milyon TL’ye çıkarılan Cumhurbaşkanlığı’nın bütçesinin 2026’ya kadar yüzde 85 artırılması planlandı.

15 MİLYAR TL’Yİ AŞACAK

Cumhurbaşkanlığı 2024 yılı ödenek teklif tavanı, 12 milyar 283 milyon 843 bin TL olarak belirlendi. Saray’a 2025 yılı için ise 14 milyar 840 milyon 194 bin TL ayrıldı. Genel bütçeden Cumhurbaşkanlığı için 2026 yılında ayrılması planlanan ödenek ise OVP’ye 16 milyar 740 milyon 598 bin TL olarak yansıdı.

PERSONELE 2,2 MİLYAR TL HARCANACAK

2024 yılında Cumhurbaşkanlığı için teklif edilecek 12,2 milyar TL’lik ödeneğin 2,2 milyar TL’si personel gideri kalemine yazılacak. OVP’ye göre Saray, 2024 yılı ödeneğinin 6,9 milyar TL’sini ise mal ve hizmet alım gideri için kullanacak. Cumhurbaşkanlığı 2024 yılı bütçesinden cari transfer için 1,6 milyar TL, sermaye transferi için ise 1,3 milyar TL kullanılacak.

VERİLER

Saray’a öngörülen ödenek (TL)

12 milyar 283 milyon- 2024

24 milyar 840 milyon- 2025

16 milyar 740 milyon- 2026