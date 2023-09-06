Orta Vadeli Program açıklandı: Hükümetin enflasyon ve dolar tahmini fırladı!

2024-2026 dönemine ilişkin enflasyon, istihdam, büyüme gibi temel makro ekonomik hedeflerin yer aldığı Orta Vadeli Program kamuoyuna açıklandı. Tek haneli enflasyon için 2026 yılına işret edilen programda, yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 65 olarak açıklandı. 2023 sonu dolar/TL tahmini 23,9; 2024 tahmini 36,8; 2025 tahmini 43,9; 2026 için 47,8 oldu. Büyüme beklentisi ise 2024’te yüzde 4,0, 2025’te yüzde 4,5, 2026’da yüzde 5,0 olarak gerçekleşti.

Türkiye ekonomisinin gelecek 3 yılı için yol haritası olan Orta Vadeli Program (OVP) açıklandı. Program; "para politikası", "maliye politikası" ve "yapısal reformlar" olmak üzere 3 ana başlıkta ele alındı.

Sunumu için iş dünyası, bankacılık sektörü temsilcileri ile birlikte ekonomistlerin de olduğu 400 kişi davet edilen program, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından kamuoyu ile paylaşıldı.

2024-2026 dönemine ilişkin enflasyon, istihdam, büyüme gibi temel makro ekonomik hedeflerin yer aldığı Orta Vadeli Program'da, Türkiye için büyüme tahmini 2023 için yüzde 4,4 olarak açıklandı. 2024 için yüzde 4 olan büyüme tahmini, 2025 için yüzde 4,5, 2026 için yüzde 5 olarak öngörüldü.

Bir önceki OVP'de 2023’te yüzde 5, 2024 ve 2025’te yüzde 5,5 büyüme hedefi belirlenmişti.

ENFLASYONDA TEK HANE İÇİN HEDEF 2026

OVP'de 2023 yılı enflasyon tahmini yüzde 65 olarak açıklandı. 2024 için enflasyon tahmini yüzde 33, 2025 için yüzde 15,2; 2026'da yüzde 8,5 oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 58 olarak açıklamıştı.

OVP’de 2023 yılı bütçesinde 6 trilyon 562 milyar liralık gider, 4 trilyon 929 milyar liralık gelire karşılık bütçe açığı 1 trilyon 633 milyar lira olarak tahmin edildi.

OVP programına yönelik projeksiyonlara göre 2023 dolar/TL tahmini 23,9; 2024 tahmini 36,8; 2025 tahmini 43,9; 2026 için 47,8 oldu.

OVP'deki 3 yıllık hedef ve tahminler şu şekilde:

BÜYÜME

• 2023: Yüzde 4,4

• 2024: Yüzde 4

• 2025: Yüzde 4,5

• 2026: Yüzde 5

İŞSİZLİK HEDEFİ

• 2023: Yüzde 10,1

• 2024: Yüzde 10,3

• 2025: Yüzde 9.9

• 2026: Yüzde 9.3

ENFLASYON

• 2023: Yüzde 65

• 2024: Yüzde 33

• 2025: Yüzde 15.2

• 2026: Yüzde 8.5

BÜTÇE AÇIĞI

• 2023: 1,6 trilyon lira

• 2024: 2,65 trilyon lira

• 2025: 1,82 trilyon lira

• 2026: 1,82 trilyon lira

KİŞİ BAŞINA GELİR HEDEFİ

• 2023: 12 bin 415 dolar

• 2024: 12 bin 875 dolar

• 2025: 13 bin 717 dolar

• 2026: 14 bin 855 dolar