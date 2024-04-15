Ortadoğu'da tansiyon düşmüyor: İran ve İsrail'den açıklama

İsrail Savaş Kabinesi, İran’a yönelik “acı verici ancak bölgesel gerilimi yükseltmeyen” bir formül arayışına girerken İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi, İran’a karşılık verileceğini duyurdu. İran’dan ise İsrail’in macera araması halinde yıkıcı ve kapsamlı bir misilleme yapılacağı uyarısı geldi.

İsrail’in 1 Nisan’da Şam'daki İran konsolosluğuna düzenlediği hava saldırısının ardından iki ülke arasında yaşanan gerginlik 13 Nisan’da üst seviyeye ulaştı ve İran ilk defa doğrudan İsrail’e saldırdı. İHA ve füzelerle gerçekleştirilen bu saldırının ardından İsrail’in ne yapacağı merak konusuyken bölgede gerginliği düşürmek için diplomasi sürüyor. İki ülkenin yetkililerinden gelen açıklamalar ise bölgede alarm durumunu dindirmedi.

İsrail Savaş Kabinesi, İran’a yönelik “acı verici ancak bölgesel gerilimi yükseltmeyen” bir formül arayışına girerken İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi, İran’a karşılık verileceğini duyurdu. İran’dan ise İsrail’in macera araması halinde yıkıcı ve kapsamlı bir misilleme yapılacağı uyarısı geldi.

İSRAİL SAVAŞ KABİNESİ TOPLANTISI

İsrail Savaş Kabinesi, İran'ın 13 Nisan'da düzenlediği hava saldırısına verilecek "yanıtı" görüşeceği toplantıyı tamamladı. Kabine toplantısında İran'a karşı bölgesel savaşı tetiklemeyecek "acı verici misilleme saldırısı" seçeneklerinin ele alındığı bildirildi.

Kanal 12'nin haberinde, toplantıda İran'ın saldırısına yanıt olarak çeşitli seçeneklerin tartışıldığı ve bu seçeneklerin her birinin "İran'a karşı acı verici misilleme saldırısı" olduğu öne sürüldü.

Haberde, toplantıda ele alınan bu seçeneklerin "bölgesel bir savaşa yol açmayacağı" savunulurken, Savaş Kabinesi'nin "ABD tarafından engellenmeyecek bir yanıtı seçmeyi amaçladığı" belirtildi.

GENELKURMAY BAŞKANI HALEVİ: İRAN’A YANIT VERECEĞİZ

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, İran saldırısında hedef alınan Nevatim Hava Üssü’nde saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Halevi, İran’ın saldırısına karşılık verileceğini belirtilerek, "İran, İsrail devletinin stratejik kabiliyetlerine zarar vermek istedi. Bu daha önce olmamış bir şey” dedi.

İran’ın fırlattığı füze ve İHA’ları etkisiz hale getirmek için “Demir Kalkan” operasyonunu gerçekleştirdiklerini belirten Halevi, söz konusu saldırıya bu sayede hazırlıklı olduklarını vurguladı. Halevi, "Geçtiğimiz pazartesi günü neyin organize edildiğini gördük ve İsrail devletinin çok güçlü olduğunu ve tek başına bununla nasıl başa çıkacağını bildiğini düşünüyoruz, ancak bu kadar çok sayıda ve bu kadar uzaktaki bir tehdit söz konusu olduğunda, ABD'nin yanımızda olmasından her zaman mutluluk duyarız" dedi.

İran’a nasıl bir karşılık verilmesi gerektiğini değerlendirdiklerini aktaran Halevi, “İsrail devleti topraklarına bu kadar çok füze ve İHA fırlatılmasına bir yanıt vereceğiz" dedi.

İSRAİL HAVA KUVVETLERİ İRAN'DAN GELECEK SALDIRIYA KARŞI HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

İsrail Hava Kuvvetleri’nin, İran'a yönelik muhtemel bir saldırı için yürüttüğü hazırlıkları tamamladığı bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN yaptığı yayında, İsrail'in İran'a kontrol edebilmesine imkan verecek, karşılık veremeyeceği ve bölgeyi kapsamlı bir savaşa sürüklemeyeceği, cevap veremeyeceği sınırlı bir saldırı planladığını duyurdu. İsrailli yetkililerin İran'ın ilk kez kendi topraklarından doğrudan bir saldırı gerçekleştirildiği için kırmızı çizginin aşıldığını ve buna karşılık vermenin zorunlu olduğu görüşünü taşıdığı belirtildi.

İsrail Hava Kuvvetlerinin İran'a yönelik olası bir saldırı için yürüttüğü hazırlıkları tamamladığına işaret edilen yayında, saldırının ne şekilde olacağına dair bilgi verilmezken, İran'da suikast operasyonları ya da geniş çaplı bir elektronik saldırının da uzak görülmediği kaydedildi.

Yayında bilgisine başvurulan bir İsrailli yetkili, ülkesinin İran'a yönelik planlanan bir saldırı öncesinde Amerika Birleşik Devletleri'ne bildirimde bulunmak konusunda Washington'a söz verdiğini kaydetti.

İRAN: TEPKİMİZ YIKICI VE KAPSAMLI OLUR

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, Ortadoğu'daki son gelişmelere ilişkin telefonda görüştü. Abdullahiyan görüşmede İsrail'i İran'a muhtemel misillemesine ilişkin uyararak, "Bölgede gerilimin artmasını istemiyoruz. Ancak İsrail macera arayışına girerse sonraki tepkimiz daha sert, yıkıcı ve kapsamlı olacaktır" dedi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri de İsrail'in muhtemel saldırısına saniyeler içinde karşılık vereceklerini söyledi. Devlet televizyonunda katıldığı bir programda konuşan Bakıri,"Siyonist rejimin, başka bir hata yapması durumunda 12 gününün kalmayacağını ve cevabın günler veya saatler değil saniyeler içinde verileceğini bilmesi gerekiyor" dedi. İran'ın her türlü ihtimale hazır olduğunu belirten Bakıri, "Siyonistler ikinci hatayı yapmamalı çünkü İran'ın tepkisi daha sert, daha güçlü ve daha hızlı olacaktır" ifadelerini kullandı.