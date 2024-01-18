Ortadoğu'da yeni kriz tırmanıyor: Pakistan'dan İran'a füze saldırısı!

Pakistan, İran'ın Sistan-Belucistan bölgesindeki hedeflere saldırı düzenlediğini duyurdu. İran medyası, Pakistan’ın askeri harekatında üç kadın ve dört çocuğun hayatını kaybettiğini bildirdi. İran, salı günü Pakistan’da militan grup Ceyş el-Adl'a ait olduğunu söylediği bazı hedefleri vurmuştu. İki ülke birbirini yıllardır şiddet yanlısı militan grupları barındırmakla suçluyor.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde "terör" hedefi olarak bildirdikleri yerlere yönelik bir dizi hassas askeri saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı.

Sabah saatlerinde Pakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde "teröristlerin saklandıkları yerlere" yönelik bir dizi hassas askeri saldırı gerçekleştirildiği belirtilerek, istihbarata dayalı operasyon sırasında çok sayıda "teröristin" öldürüldüğü aktarıldı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son birkaç yıldır İran ile yürüttüğümüz temaslarda, Tahran yönetimine Pakistan kökenli teröristlerin İran'daki kontrolsüz alanlarda sahip oldukları güvenli sığınaklar ve barınaklarla ilgili ciddi endişeleri sürekli olarak paylaştık. Pakistan, bu teröristlerin varlığına ve faaliyetlerine ilişkin somut kanıtlar içeren çok sayıda dosyayı da paylaştı.

Ciddi endişelerimiz konusunda harekete geçilmemesi nedeniyle, Sarmacharlar masum Pakistanlıların kanını dökmeye devam etti. Bu sabahki eylem, Sarmacharların büyük çaplı terörist faaliyetlerde bulunacağına dair güvenilir istihbarat ışığında gerçekleştirildi."

Pakistanlı askeri yetkililer, uçaklar ve insansız hava araçlarının (İHA), İran'ın yaklaşık 20 kilometre içerisinde uçarak "teröristlerin" saklandıkları noktaları vurduğunu söyledi / AA

İRAN: PAKİSTAN'IN SALDIRISINDA SİVİLLER ÖLDÜ

İran, Pakistan tarafından sınır bölgesinde bir köye düzenlenen füze saldırısında 3'ü kadın ve 4'ü çocuk olmak üzere 7 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İran devlet televizyonuna konuşan Sistan-Beluçistan eyaletinin Vali Yardımcısı Ali Rıza Merhameti, "Bu saldırıda İranlı olmayan 3 kadın ve 4 çocuk hayatını kaybetti" dedi.

Eyalete bağlı Seravan kentinde de patlama meydana geldiğini belirten Merhameti ancak can kaybı yaşanmadığını aktardı.

İran Pakistan'ın saldırısında 7 sivilin öldüğünü açıkladı / AA

PAKİSTAN: İRAN İLE YAŞANAN DURUMU TIRMANDIRMA NİYETİMİZ YOK

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mümtaz Zehra Beluç, ülkesinin İran içerisindeki milislere karşı hava saldırısı düzenlemesinin ardından Tahran ile yaşanan durumu tırmandırma niyetlerinin olmadığını söyledi.

Sözcü Beluç, haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, Pakistan'ın İran da dahil, tüm ülkelerle barışçıl ilişkiler arzuladığını vurgulayarak "Ancak Pakistan'ın güvenliğinin ve egemenliğinin kutsal olduğunu ve Pakistan'ın kendini korumaya hazır ve istekli olduğunu da ifade ettik" dedi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mümtaz Zehra Beluç / AA

İRAN, PAKİSTAN'IN BELUCİSTAN EYALETİNİ HEDEF ALMIŞTI İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, dün Ceyşu'l Adl örgütünün Pakistan'daki kamplarının füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alındığını duyurmuştu. Pakistan Dışişleri Bakanlığı, İran'ın, 16 Ocak'ta sınırdaki Belucistan eyaletinin Panjgur bölgesine hava saldırısı düzenlediğini ve saldırıda 2 çocuğun hayatını kaybettiğini, 3 kız çocuğunun yaralandığını açıklamıştı. Tahran Büyükelçisini geri çağırma kararı alan Pakistan, halen İran'ı ziyaret eden İran'ın İslamabad Büyükelçisinin de bir süre geri dönmeyebileceğini Tahran'a bildirmişti.

CEYŞU'L ADL ÖRGÜTÜ

İran'da "terör örgütü" kabul edilen "Ceyşu'l Adl", "Sünni Beluç halkının haklarını savunduğunu" öne sürerek, ülkenin güneydoğusundaki Pakistan sınırında yer alan Sistan-Beluçistan eyaletinde zaman zaman İran'a karşı silahlı eylemler düzenliyor.