Ortadoğu'daki gerilim mali piyasaları sarstı

EKONOMİ SERVİSİ

Ortadoğu'da artan gerilimin etkisiyle petrol ve altın fiyatları yükselmeye devam ediyor.

Brent petrolün varili 90,51 dolardan işlem görürken, gram altın da 2 bin 492 TL ile yeni rekorunu kırdı.

İsrail'in önceki hafta Suriye'nin Şam kentindeki İran konsolosluğuna yönelik saldırısının ardından bölgede tansiyonun yükselmesi, küresel petrol rezervlerinin çoğunluğunun bulunduğu Ortadoğu'da daha fazla arz kesintisi yaşanabileceğine yönelik endişeleri beslemeye devam ediyor. Türkiye bayram tatilindeyken gerilimin etkisiyle petrol ve altın fiyatlarında yeni zirveler yaşandı. Brent petrolün varili 90,51 dolardan işlem görürken, ABD'de ons altın fiyatı 2 bin 405 doları gördü.

Piyasaların kapalı olduğu Türkiye'de ise gram altında 2 bin 492 TL ile rekor seviye görüldü. Öte yandan seçim sonrası gerileyen döviz kuru da yeniden yükselişe geçti. Nisan ayının başında 31,32 TL'ye kadar gerileyen dolar dün 32,91 TL'ye yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Doların rekor kırdığı saatlerde avro 34,71 TL'den, sterlin ise 40,45 TL'den işlem gördü.

Brent petrol ve döviz kurlarındaki artış nedeniyle önümüzdeki günlerde akaryakıt fiyatlarına yeni zam gelmesi bekleniyor. Analistler, yukarı tırmanan petrol fiyatları merkez bankalarının enflasyonu düşürme çabalarını daha da zorlaştırabileceği yorumlarını yapıyor.