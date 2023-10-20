Ortadoğu’daki kaos Moskova’nın lehine

Umut Can FIRTINA

Moskova Üniversitesi’nden Doç. Dr. İkbal Dürre, İsrail-Filistin çatışmasında Rusya’nın pozisyonunu BirGün’e değerlendirdi. Dr. Dürre şunları söyledi:

Rusya’nın bir resmi duruşu var, bir de dile getirilmeyen gerçekte ne istediği. İkisi birbiri ile tam örtüşmüyor. Resmi duruşu, 1967 sınırlarını gözeten, iki devletli bir çözüm. İki taraf için de insani değerlere önem verdiğini ve sivil halkın bu çatışmalardan zarar görmemesi gerektiğini belirterek ‘Bu bölgesel bir savaşa dönüşmemelidir’ diyor. Resmi olmayan ise, bu çatışma şu an olduğu haliyle işine geliyor. Dünyanın dikkati Ukrayna’dan Ortadoğu’ya yöneldi. Son 13 günde sivil ölümler, Ukrayna’da olan ölümlerin üçte birini aştı. Ukrayna’da bir buçuk yılda ölen çocuk sayısını 13 günde geçti. Ayrıca Rus karşıtı propaganda da azaldı. Rusya’nın yalnızlığı da söz konusuydu. Ortadoğu’da yaşananlarla denklem iyice karıştı. Netleşmiş bir blok yok. Örneğin ‘kardeş ülkelerden’ Türkiye Filistin’i, Azerbaycan İsrail’i destekliyor. Kaotik durum Rusya’ya hareket alanı tanıyor. Bu sayede Çin açık şekilde ‘stratejik ortak’ olarak Rusya’yı gösterdi.

Doç. Dr. İkbal Durre

İşine gelmeyen kısım ise, savaş büyürse ve İsrail de Rusya karşıtı bir politika üreterek Batı Bloku ile hareket ederse bu Rusya için kötü bir durum. Çok net anti-Rusya bir tavrı yok İsrail’in. Rusya şu ana kadar dengeli bir tutum sergiliyor ve bu dengeyi sürdürmek zorunda. Bu dengeyi ülkedeki büyük Müslüman nüfusa rağmen eylemlere izin vermemesi de gösteriyor. Ukrayna olayı ile bu olayın bağlantısı şu: Kremlin, Ukrayna’daki Yahudi meselesini dile getiriyor, ‘Ukrayna nasıl faşistleri destekler, bunlar Yahudileri öldürdü 2. Dünya Savaşı’nda’ diyor. Zelenski ve Yanukoviç’in Yahudi kökenlerine dikkat çekerek bunun tarihi bir çelişki olduğunu ifade ediyor. Bu şekilde İsrail ile Ukrayna arasına bir kılçık sokmak istiyor. Yaşananları da şu anki çerçevede kullanmak istiyorlar.