Ortak bildiriye imza atmayan CHP'den tezkereye 'evet' oyu

İktidar partisiyle aynı bildiri altına imza atmak istemeyen CHP ve Saadet Partisi, hiçbir partinin imzasının olmadığı başkanlık tezkeresine evet diyeceklerini açıkladı. Tezkere oy çokluğuyla kabul edildi.

Irak’ın kuzeyinde gerçekleşen saldırıların ardından hazırlanacak ortak bildiriye imza atmama kararı alan CHP ve Saadet Partisi, aynı konuyla ilgili TBMM Başkanlığı tezkeresine ‘evet’ deme kararı aldı. Böylece iki parti, ayrı bildiri yayımlama kararından vazgeçti.

Oylama sonucunda tezkerenin oy çokluğuyla kabul edilmesi üzerine Kurtulmuş, "Büyük bir çoğunlukla kabul edilmiştir. Böyle bir iradeyi ortaya koyduğunuz için TBMM'ye şükranlarımı ifade ediyorum" dedi.

ÖZEL'DEN PAYLAŞIM

Tezkereye evet oyu veren CHP, hazırladığı bildiriyi kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla yayımladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medyada yaptığı paylaşımda “Bugün grup toplantımızdaki çağrımıza uygun olarak Meclisteki hiçbir muhalefet partisinin Cumhur İttifakı'nın dayattığı bildiriye imza atmaması memnuniyet vericidir” ifadelerini kullandı.

Bugün grup toplantımızdaki çağrımıza uygun olarak Meclisteki hiçbir muhalefet partisinin Cumhur İttifakı'nın dayattığı bildiriye imza atmaması memnuniyet vericidir.



Partimizin bildirisi aşağıdaki gibidir. pic.twitter.com/7lkOcW2R9a — Özgür Özel (@eczozgurozel) January 16, 2024

DEM PARTİ YARIN AÇIKLAMA YAPACAK

Tezkereye hayır oyu verecek DEM Parti ise tutumunu yarın düzenleyeceği basın toplantısı ile açıklayacak.