Ortak deprem hattı projesi de yalan oldu

İstanbul’da 2019’daki depremin ardından yaşanan iletişim kesintisi üzerine iktidarın “Ortak deprem hattı” sözü lafta kaldı. Bakanlık projenin akıbetine karşı sessiz.

Mustafa BİLDİRCİN

İstanbul’da 26 Eylül 2019 tarihinde 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Büyük korkuya neden olan depremin ardından bazı bölgelerde üç güne varan iletişim kesintileri yaşandı. Kesinti tüm Türkiye’yi etkiledi. İletişim kesintisi nedeniyle GSM operatörlerine toplam 15 milyon TL para cezası uygulandı. Dönemin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yaptığı açıklamada, “En geç altı ay içerisinde” ortak hat kurulacağını ve bu hat ile afet anlarında yaşanabilecek kesintilerin önüne geçileceğini söyledi. Dönemin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da ortak hattı kısa sürede hayata geçireceklerini taahhüt etti.

Üst perdeden verilen sözlere karşın Nisan 2024 itibarıyla proje halen hayata geçirilemedi. CHP Milletvekili Murat Emir, projenin akıbetini TBMM gündemine taşıdı. Emir’in projeye yönelik soru önergesi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından yanıtlandı. Ortak deprem hattına yönelik soruyla ilgili sorumluluğu işletmecileri ve BTK’ye yükleyen Uraloğlu, bakanlığın çalışmaları ile ilgili bilgi vermedi. Uraloğlu’nun yanıtında, şu ifade kullanıldı:

“Ülkemizde elektronik haberleşme alanında faaliyet gösteren işletmeciler, ilgili mevzuat ve yetkilendirmeye ilişkin hükümler kapsamında afet ve acil durumlara yönelik iş sürekliliği planlamalarını yapmakla yükümlü olup, işletmecilerin bu kapsamdaki çalışmaları ve planlamaları takip edilerek BTK tarafından denetlenmektedir.”

Verilen sözlerin üzerinden beş yıl geçmesine karşın halen bir adım atılmamasını eleştiren CHP’li Murat Emir, 50 binden fazla yurttaşın hayatını kaybettiği Maraş merkezli depremlerin ardından da iletişim kesintisi yaşandığını anımsatarak, şunları kaydetti:

“Ne bakanlık ne de BTK işletmecilere söz geçirebiliyor. Hiçbir kurum bu konuda bir adım atmıyor. Muhalefetin tüm ikaz ve uyarılarına karşın Türk Telekom, iktidar tarafından özelleştirildi ve Lübnanlı Hariri Ailesi’ne peşkeş çekildi. Özel şirketler de şimdi kamusal bir sorumluluk olan bu alanda adım atmıyor, atmak istemiyor ve yatırım yapmıyor. Madem özel sektöre bu işleri yaptıramayacaktınız neden Türk Telekom’u özelleştirdiniz? Olası bir depremde yaşanacak iletişim kesintisi sonucu ortaya çıkabilecek olumsuzlukların hesabını nasıl vereceksiniz?”