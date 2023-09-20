Ortak sınav ne zaman? Ortaokul ve lise ortak sınav tarihi

2023-2024 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birçok öğrenci, öğretmen ve veli ortak sınav ne zaman sorusunu gündeme getiriyor. MEB'den gelen açıklamaya göre 6. sınıf Türkçe ve Matematik dersleri ile 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ve matematik dersleri ortak sınav tarihleri belli oldu. Peki, Ortak sınav ne zaman? İşte ortaokul ve lise ortak sınav tarihi...

2023-2024 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte ortaokul ve lise öğrencilerinin katıldığı ortak sınava dair ortak sınav ne zaman sorusu gündeme geldi. Pek çok öğrenci, öğretmen ve veli ortaokul ve lise ortak sınav tarihi araştırmasını yapıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 6. sınıf Türkçe ve Matematik dersleri ile 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ve matematik dersleri ortak sınav tarihini duyuran bir açıklama yayınladı. Peki, Ortak sınav ne zaman? İşte ortaokul ve lise ortak sınav tarihi...

Ortak sınav ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre ortaokul ve lise öğrencileri için ortak sınav tarihleri duyuruldu. 6. sınıf Türkçe ve matematik ile 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ve matematik dersleri için 1. dönem ortak yazılı sınav tarihleri 26-27 Aralık 2023 olarak belirlendi.

Ortaokul ve lise ortak sınav tarihi

Ortaokul ve lise öğrencilerinin katılım göstereceği ortak sınav tarihi için MEB 26-27 Aralık tarihini işaret etti. Ortaokul 6. sınıf öğrencilerinin Türkçe ve matematik ortak sınavı ile lise bir yani 9. sınıf öğrencilerinin Türk Dili ve Edebiyatı ve Matematik derslerinin ortak sınavı 26-27 Aralık 2023 tarihlerinde gerçekleşecek.