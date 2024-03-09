Ortaköy'de restoranda yangın

Beşiktaş Ortaköy'de iki katlı ahşap iş yerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın itfaiyenin müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.

Beşiktaş'ta 2 katlı ahşap binada çıkan yangın, hasara yol açtı.

Yangın, Ortaköy Yelkovan Sokak üzerinde bulunan iki katlı ahşap binanın restoran olarak işletildiği belirtilen ikinci katında saat 11.45 sıralarında çıktı.

İş yerinden dumanlar çıktığını görenler hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine Beşiktaş ve Beyoğlu itfaiye ekibi sevk edildi.

Binanın ahşap olması nedeniyle alevler kısa sürede binanın çatısını sardı. Yayılan yoğun duman Anadolu Yakası’ndan da görüldü. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi yangına üç taraftan müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Yangın nedeniyle binada hasar oluştu.