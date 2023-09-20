Ortaokul ve liselerde ortak sınav tarihleri belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı, ortaokul ve liselerde ilk kez uygulanacak ortak sınav tarihlerini açıkladı. Bakanlık tarafından, ortaokul 6. sınıf Türkçe ve matematik dersleri için ortak sınav tarihi 26 Aralık Salı, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ile matematik dersleri için ortak sınav tarihi ise 27 Aralık Çarşamba olarak belirlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bu yıl ilk kez 6. sınıfların Türkçe ve matematik dersleri ile 9. sınıfların Türk dili ve edebiyatı ve matematik derslerinin ikinci yazılı sınavlarını 'ülke genelinde ortak sınav' olarak düzenleme kararı aldı.

Bu kapsamda 6. sınıf Türkçe ve matematik dersleri için ortak sınav tarihi 26 Aralık Salı, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ile matematik dersleri için ortak sınav tarihi ise 27 Aralık Çarşamba olarak belirlendi.

Bakanlık, ülke genelinde yapılacak ortak yazılı sınavların hangi kademelerde, hangi derslerde ve hangi tarihte yapılacağına ilişkin kararın yer aldığı resmi yazıyı illere gönderdi.

Yazıda, ortak sınavlara ilişkin, “2023-2024 eğitim öğretim yılı 1. dönem 2. yazılı sınavları, 6. sınıf Türkçe ve matematik dersleri için 26 Aralık 2023 Salı günü, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ile matematik dersleri için 27 Aralık 2023 Çarşamba günü ülke genelinde ortak olarak yapılacaktır” ifadelerine yer verildi.