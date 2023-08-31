Ortaokulda 16 saat din dersi!

BirGün/ANKARA

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 2023-2024 eğitim öğretim yılı itibarıyla uygulanacak haftalık ders çizelgelerinde yaptığı değişiklik, iktidarın tercih ve yönelimlerini bir kez daha gözler önüne serdi. Yabancı dillerle ilgili seçmeli dersler kaldırılırken sanat ve sporla ilgili seçmeleri dersler daraltıldı. İlkokul ve ortaöğretimde din dersleri sayısı ise artırıldı.

MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nca yayımlanan yeni haftalık ders çizelgesine göre, ortaokulda din dersi, 16 saate çıkarıldı. Öte yandan tüm ortaokullarda birinci sınıfta 18 saat Arapça dersi verilmesine olanak sağlandı. Ortaöğretimde ise din derslerinin 16 saate kadar çıkabilmesinin ön açıldı. Liselerde sekiz saat olan zorunlu din dersine dört saat seçmeli zorunlu, dört saat de tercihe bağlı seçmeli ders eklendi. Haftalık ders çizelgelerinde en çarpıcı değişiklik Anadolu liselerinde yaşanacak. Anadolu liselerinde yabancı seçmeli dersler olmayacak. 2022-2023 eğitim öğretim döneminde seçmeli ders olarak çizelgede de yer alan güzel sanatlar dersleri 2023-2024 eğitim öğretim döneminde çizelgede yer almayacak.