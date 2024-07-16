Ortopedik Protez ve Ortez Taban Puanları 2023: Ortopedik Protez ve Ortez başarı sıralaması ve kontenjanları
Üniversite adayı YKS'ye giren milyonlarca öğrenci katıldıkları TYT ve AYT sınavlarının ardından tercih dönemine girdi. Ortopedik Protez ve Ortez bölümüne girmek isteyen adaylar ise Ortopedik Protez ve Ortez taban puanları 2023'ü araştırıyor. Peki, Ortopedik Protez ve Ortez başarı sıralaması ve kontenjanları kaç? İşte Ortopedik Protez ve Ortez Taban Puanları 2023
ÖSYM'nin her yıl üniversiteye girmek isteyen adaylara yönelik düzenlediği YKS'ye milyonlarca aday katılarak TYT ve AYT sınavlarında ter döktü. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla beraber adaylar için tercih dönemi başladı. Ortopedik Protez ve Ortez bölümüne girmek adaylar ise Ortopedik Protez ve Ortez taban puanları 2023'ü araştırarak girebilecekleri üniversiteleri tercih sıralamalarına eklemeye başladı. Ortopedik Protez ve Ortez taban puanları 2023 ise ÖSYM'nin yayınladığı tercih kılavuzunun içerisinde yer alıyor. Peki, Ortopedik Protez ve Ortez başarı sıralaması ve kontenjanları kaç? İşte Ortopedik Protez ve Ortez Taban Puanları 2023
Ortopedik Protez ve Ortez Taban Puanları 2023
|Üniversite
|Bölüm
|Taban Puanı
|Başarı Sırası
|Kontenjan
|Puan Türü
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Ortopedik Protez ve Ortez (Burslu)
|341,41984
|267570
|3
|TYT
|BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Ortopedik Protez ve Ortez (Burslu)
|317,96161
|369898
|5
|TYT
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Ortopedik Protez ve Ortez (İÖ) (Burslu)
|313,26371
|395045
|5
|TYT
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Ortopedik Protez ve Ortez (Burslu)
|312,80098
|397646
|6
|TYT
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Ortopedik Protez ve Ortez
|307,59384
|427758
|70
|TYT
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Ortopedik Protez ve Ortez (Burslu)
|303,64983
|451803
|5
|TYT
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Ortopedik Protez ve Ortez
|299,75597
|477293
|60
|TYT
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Ortopedik Protez ve Ortez (Burslu)
|297,84497
|490219
|5
|TYT
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Ortopedik Protez ve Ortez
|297,77918
|490681
|70
|TYT
|SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Ortopedik Protez ve Ortez (Ankara)
|290,71638
|541104
|60
|TYT
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Ortopedik Protez ve Ortez
|289,48059
|550547
|40
|TYT
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Ortopedik Protez ve Ortez (Burslu)
|288,64763
|556967
|9
|TYT
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Ortopedik Protez ve Ortez (Burslu)
|284,49120
|589689
|6
|TYT
|AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Ortopedik Protez ve Ortez
|282,31940
|607542
|60
|TYT
|KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Ortopedik Protez ve Ortez
|279,32036
|632780
|55
|TYT
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Ortopedik Protez ve Ortez
|277,96270
|644510
|60
|TYT
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Ortopedik Protez ve Ortez
|277,55079
|648102
|75
|TYT
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Ortopedik Protez ve Ortez
|276,53345
|656988
|70
|TYT
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Ortopedik Protez ve Ortez (T.C. Vatandaşları) (Burslu)
|245,82122
|975948
|5
|TYT
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Ortopedik Protez ve Ortez (%50 Burslu)
|225,46246
|1227611
|25
|TYT
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Ortopedik Protez ve Ortez (%50 Burslu)
|219,44911
|1308042
|20
|TYT
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Ortopedik Protez ve Ortez (%50 Burslu)
|210,13172
|1434904
|26
|TYT
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Ortopedik Protez ve Ortez (Burslu)
|205,19248
|1504916
|26
|TYT
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Ortopedik Protez ve Ortez (İÖ) (%50 Burslu)
|201,70158
|1555096
|25
|TYT
|BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Ortopedik Protez ve Ortez (%50 Burslu)
|201,55681
|1557238
|20
|TYT
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Ortopedik Protez ve Ortez (%50 Burslu)
|199,45072
|1587185
|2
|TYT
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Ortopedik Protez ve Ortez (Ücretli)
|191,06493
|1690456
|2
|TYT
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Ortopedik Protez ve Ortez (%50 Burslu)
|186,18461
|1723956
|52
|TYT
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Ortopedik Protez ve Ortez (%50 Burslu)
|Dolmadı
|Dolmadı
|32
|TYT
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Ortopedik Protez ve Ortez (%50 Burslu)
|Dolmadı
|Dolmadı
|37
|TYT
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Ortopedik Protez ve Ortez (T.C . Vatandaşları) (%50 Burslu)
|Dolmadı
|Dolmadı
|5
|TYT
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Ortopedik Protez ve Ortez (Ücretli)
|Dolmadı
|Dolmadı
|1
|TYT
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Ortopedik Protez ve Ortez (T.C . Vatandaşları) (Ücretli)
|Dolmadı
|Dolmadı
|4
|TYT