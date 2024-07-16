Ortopedik Protez ve Ortez Taban Puanları 2023: Ortopedik Protez ve Ortez başarı sıralaması ve kontenjanları

Üniversite adayı YKS'ye giren milyonlarca öğrenci katıldıkları TYT ve AYT sınavlarının ardından tercih dönemine girdi. Ortopedik Protez ve Ortez bölümüne girmek isteyen adaylar ise Ortopedik Protez ve Ortez taban puanları 2023'ü araştırıyor. Peki, Ortopedik Protez ve Ortez başarı sıralaması ve kontenjanları kaç? İşte Ortopedik Protez ve Ortez Taban Puanları 2023

A- A A+