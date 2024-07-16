Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Ortopedik Protez ve Ortez Taban Puanları 2023: Ortopedik Protez ve Ortez başarı sıralaması ve kontenjanları

Üniversite adayı YKS'ye giren milyonlarca öğrenci katıldıkları TYT ve AYT sınavlarının ardından tercih dönemine girdi. Ortopedik Protez ve Ortez bölümüne girmek isteyen adaylar ise Ortopedik Protez ve Ortez taban puanları 2023'ü araştırıyor. Peki, Ortopedik Protez ve Ortez başarı sıralaması ve kontenjanları kaç? İşte Ortopedik Protez ve Ortez Taban Puanları 2023

BirBilgi
  • 16.07.2024 13:04
  • Giriş: 16.07.2024 13:04
  • Güncelleme: 16.07.2024 13:04
Ortopedik Protez ve Ortez Taban Puanları 2023: Ortopedik Protez ve Ortez başarı sıralaması ve kontenjanları

ÖSYM'nin her yıl üniversiteye girmek isteyen adaylara yönelik düzenlediği YKS'ye milyonlarca aday katılarak TYT ve AYT sınavlarında ter döktü. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla beraber adaylar için tercih dönemi başladı. Ortopedik Protez ve Ortez bölümüne girmek adaylar ise Ortopedik Protez ve Ortez taban puanları 2023'ü araştırarak girebilecekleri üniversiteleri tercih sıralamalarına eklemeye başladı. Ortopedik Protez ve Ortez taban puanları 2023 ise ÖSYM'nin yayınladığı tercih kılavuzunun içerisinde yer alıyor.  Peki, Ortopedik Protez ve Ortez başarı sıralaması ve kontenjanları kaç? İşte Ortopedik Protez ve Ortez Taban Puanları 2023

Ortopedik Protez ve Ortez Taban Puanları 2023

ÜniversiteBölümTaban PuanıBaşarı SırasıKontenjanPuan Türü
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Ortopedik Protez ve Ortez (Burslu)341,419842675703TYT
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Ortopedik Protez ve Ortez (Burslu)317,961613698985TYT
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Ortopedik Protez ve Ortez (İÖ) (Burslu)313,263713950455TYT
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Ortopedik Protez ve Ortez (Burslu)312,800983976466TYT
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Ortopedik Protez ve Ortez307,5938442775870TYT
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Ortopedik Protez ve Ortez (Burslu)303,649834518035TYT
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Ortopedik Protez ve Ortez299,7559747729360TYT
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Ortopedik Protez ve Ortez (Burslu)297,844974902195TYT
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Ortopedik Protez ve Ortez297,7791849068170TYT
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Ortopedik Protez ve Ortez (Ankara)290,7163854110460TYT
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Ortopedik Protez ve Ortez289,4805955054740TYT
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Ortopedik Protez ve Ortez (Burslu)288,647635569679TYT
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Ortopedik Protez ve Ortez (Burslu)284,491205896896TYT
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Ortopedik Protez ve Ortez282,3194060754260TYT
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Ortopedik Protez ve Ortez279,3203663278055TYT
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Ortopedik Protez ve Ortez277,9627064451060TYT
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Ortopedik Protez ve Ortez277,5507964810275TYT
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Ortopedik Protez ve Ortez276,5334565698870TYT
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Ortopedik Protez ve Ortez (T.C. Vatandaşları) (Burslu)245,821229759485TYT
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Ortopedik Protez ve Ortez (%50 Burslu)225,46246122761125TYT
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Ortopedik Protez ve Ortez (%50 Burslu)219,44911130804220TYT
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Ortopedik Protez ve Ortez (%50 Burslu)210,13172143490426TYT
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Ortopedik Protez ve Ortez (Burslu)205,19248150491626TYT
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Ortopedik Protez ve Ortez (İÖ) (%50 Burslu)201,70158155509625TYT
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Ortopedik Protez ve Ortez (%50 Burslu)201,55681155723820TYT
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Ortopedik Protez ve Ortez (%50 Burslu)199,4507215871852TYT
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Ortopedik Protez ve Ortez (Ücretli)191,0649316904562TYT
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Ortopedik Protez ve Ortez (%50 Burslu)186,18461172395652TYT
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Ortopedik Protez ve Ortez (%50 Burslu)DolmadıDolmadı32TYT
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Ortopedik Protez ve Ortez (%50 Burslu)DolmadıDolmadı37TYT
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Ortopedik Protez ve Ortez (T.C . Vatandaşları) (%50 Burslu)DolmadıDolmadı5TYT
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Ortopedik Protez ve Ortez (Ücretli)DolmadıDolmadı1TYT
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Ortopedik Protez ve Ortez (T.C . Vatandaşları) (Ücretli)DolmadıDolmadı4TYT
BirGün'e Abone Ol