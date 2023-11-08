Örümceğin ısırdığı şarkıcı hayatını kaybetti

Brezilya'da örümceğin ısırdığı 28 yaşındaki şarkıcı Darlyn Morais, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Brezilya’da evinde bir örümcek tarafından ısırılan şarkıcı Darlyn Morais hayatını kaybetti.

Morris’in 18 yaşındaki üvey kızının da bir örümcek tarafından ısırıldığı ve tedavi gördüğü aktarıldı. Morais’in eşi Jhullyenny Lisboa, kızlarının durumun stabil olduğunu söyledi.

Lisboa, “Eşimin vücudunda ağrılar oluştu ve yüzündeki yara izinin rengi giderek daha da koyulaştı” dedi.

28 yaşındaki Morais’in alerjik bir bünyesi olduğu ve örümcek ısırığının alerjik bir tepkimeye sebebiyet verdiği aktarıldı.