Oscar and the Wolf Türkiye’ye geliyor

Dünyaca ünlü Belçikalı indie pop grubu Oscar and the Wolf, eylül ayında Ankara, İstanbul ve İzmir konserleriyle bir kez daha Türkiye'deki hayranlarıyla buluşuyor.

Indie popun fenomen gruplarından Oscar and the Wolf, üç şehirlik bir turne için yeniden Türkiye'ye geliyor.

Ünlü grup, 21 Eylülde İzmir Arena, 22 Eylülde Ankara ODTU MD Vişnelik Çim Amfi, 23 Eylülde ise İstanbul Küçükçiftlik Park’ta sevenleriyle buluşacak. Konserlerin biletleri Biletinial üzerinden satışa çıktı.

European Border Breakers Awards 2016'da "Entity" albümü ile ödüle layık görülen, Music İndustry Awards 2018’de (MIA’S) "Best Pop", "Best Live Act" ve "Best Solo Man" dahil üç dalda ödül sahibi olan ve son 3 yılda 2 yeni albüm yayınlayan Oscar and The Wolf, "You Are Mine", "Breathing", "On Fire", "Runaway" gibi hitlerini dinleyicileriyle birlikte seslendirecek.