Oscar ödüllerinde öne çıkan anlar: Sahneye çıplak çıktı

ABD'nin Los Angeles kentinde bulunan Dolby Theatre'da gerçekleştirilen 96’ncı Oscar ödül töreninde ödüllür sahiplerini buldu.

Oscar gecesinde ise Christopher Nolan'ın Amerikalı fizikçi Julius Robert Oppenheimer'ın hayatını konu alan "Oppenheimer" filmi, "En İyi Film" ödülünü kazandı.

13 dalda aday gösterilen filmin yönetmeni Christopher Nolan ise ilk kez Oscar heykeline uzanarak "En İyi Yönetmen" ödülüyle büyük başarı elde etti.

Filmde Oppenheimer'ı canlandıran İrlandalı aktör Cillian Murphy ise "En İyi Erkek Oyuncu" ödülüyle büyük sevinç yaşadı.

Oppenheimer'daki rolüyle dikkatleri çeken ve "Iron Man" karakteriyle ünlenen Robert Downey Jr. ise ilk Oscar'ına "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülüyle ulaştı.

I'M JUST KEN ŞARKISINI SÖYLEDİ

Ryan Gosling, Slash ile birlikte "Barbie" filminden "I'm Just Ken" şarkısını seslendirdi.

Şarkıyı, rol arkadaşı Margot Robbie’nin arkasında oturduğu yerden söylemeye başlayan Gosling, Robbie, Emma Stone, Greta Gerwig ve America Ferrera ile birlikte şarkı söyledi.

Ryan Gosling brings the “Kenergy” at the #Oscars as he performs ‘I’m Just Ken.’ pic.twitter.com/tmI4Y59uEO