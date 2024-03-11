Oscar ödüllerinde öne çıkan anlar: Sahneye çıplak çıktı

96’ncı Oscar ödül töreninde ödüllür sahiplerini buldu. Ödül töreni renkli anlara sahne oldu. Ryan Gosling, Slash ile birlikte "Barbie" filminden "I'm Just Ken" şarkısını seslendirdi. Güreşçi ve aktör John Cena, çıplak bir şekilde sahneye çıktı.

ABD'nin Los Angeles kentinde bulunan Dolby Theatre'da gerçekleştirilen 96’ncı Oscar ödül töreninde ödüllür sahiplerini buldu.

Oscar gecesinde ise Christopher Nolan'ın Amerikalı fizikçi Julius Robert Oppenheimer'ın hayatını konu alan "Oppenheimer" filmi, "En İyi Film" ödülünü kazandı.

13 dalda aday gösterilen filmin yönetmeni Christopher Nolan ise ilk kez Oscar heykeline uzanarak "En İyi Yönetmen" ödülüyle büyük başarı elde etti.

Filmde Oppenheimer'ı canlandıran İrlandalı aktör Cillian Murphy ise "En İyi Erkek Oyuncu" ödülüyle büyük sevinç yaşadı.

Oppenheimer'daki rolüyle dikkatleri çeken ve "Iron Man" karakteriyle ünlenen Robert Downey Jr. ise ilk Oscar'ına "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülüyle ulaştı.

I'M JUST KEN ŞARKISINI SÖYLEDİ

Ryan Gosling, Slash ile birlikte "Barbie" filminden "I'm Just Ken" şarkısını seslendirdi.

Şarkıyı, rol arkadaşı Margot Robbie’nin arkasında oturduğu yerden söylemeye başlayan Gosling, Robbie, Emma Stone, Greta Gerwig ve America Ferrera ile birlikte şarkı söyledi.

Ryan Gosling brings the “Kenergy” at the #Oscars as he performs ‘I’m Just Ken.’ pic.twitter.com/tmI4Y59uEO — Entertainment Tonight (@etnow) March 11, 2024

JOHN CENA SAHNEYE ÇIPLAK ÇIKTI

Bu yılki En İyi Kostüm Tasarımı ödülünde sunucu Jimmy Kimmel tarafından sahneye davet edilen güreşçi ve aktör John Cena, çıplak bir şekilde sahneye çıktı.

Cena’nın “Erkek bedeninin komik olarak algılanmaması lazım” sözüne, Kimmel “Benimki öyle algılanıyor” diye yanıt verdi.

Scott George, Osage Kabile Şarkıcıları ile birlikte performans sergiledi.

Billie Eilish "Barbie" filmiyle aday olduğu 'What Was I Made For?' şarkısını seslendirdi.