Oscarlı Parazit filminin oyuncusu Lee Sun-kyun ölü bulundu

Oscar ödüllü Parazit filminin Güney Koreli oyuncusu Lee Sun-kyun, 48 yaşında hayatını kaybetti.

Güney Koreli oyuncu Lee Sun-kyun, 48 yaşında hayatını kaybetti.

BBC'nin aktardığına göre Sun-kyun’un intihar etmiş olabileceği düşünülüyor.

Oscar ödüllü Parazit filminde de rol alan oyuncunun Güney Kore’nin başkenti Seul’de bir arabanın içinde bulunduğu aktarıldı.

Evli olan ve iki çocuk babası olan aktörün yirmi yılı aşkın bir oyunculuk kariyeri vardı.

Lee Sun kyun son günlerde hakkında başlatılan uyuşturucu soruşturması ile gündemdeydi.

Ülkede ağır suç kapsamında olan uyuşturucu kullanımı sebebiyle Sun-kyun, haftasonu 19 saat süren ifade vermişti.

Ülkede esrar kullanımını da içeren uyuşturucu suçları Güney Kore'de ciddi suçlar olarak kabul ediliyor.