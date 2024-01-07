Osman Gökçek’ten Melih Gökçek’in sağlık durumuna ilişkin açıklama

AKP Milletvekili Osman Gökçek, babası Melih Gökçek’in hastaneye kaldırıldığı iddialarını yalanladı.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in hastaneye kaldırıldığına dair sosyal medyada gündeme getirilen iddiaya karşılık açıklama yapan Osman Gökçek, “İddialar doğru değil” dedi.

Sosyal medyada gündeme gelen iddiaların ardından Odatv’ye konuşan AKP Milletvekili Osman Gökçek, "İddialar doğru değil" ifadesini kullandı ve babasının sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.