Osman Özgüven CHP'den istifa etti

Eski Dikili Belediye Başkanı Osman Özgüven, CHP'den istifa ettiğini duyurdu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in tutumunu eleştiren Özgüven, istifa kararına ilişkin "Sadece Dikili’de değil, yurt genelinde anti-demokratik biçimde yanlış belediye başkan adayları belirlenerek halkla inatlaşılması en büyük hatalardan biri olmuştur" açıklamasında bulundu.

İzmir'de eski CHP'li Dikili Belediye Başkanı Osman Özgüven, partisinin yerel seçime ilişkin tutumunu eleştirerek istifa etti.

Özgüven ise istifa kararının ardından yaptığı açıklamada, Özel'e ve parti yönetimine sert eleştirilerde bulundu.

Özgüven, "Sadece Dikili’de değil, yurt genelinde anti-demokratik biçimde yanlış belediye başkan adayları belirlenerek halkla inatlaşılması en büyük hatalardan biri olmuştur" dedi.

Başta Özgür Özel olmak üzere genel merkez yönetiminin hayal kırıklığı yarattığını ifade eden Çzgüven, "Partimizin karar mekanizmalarını istila edenler, yurttaşlarımızın gönlünü kıran, seçmene saygı duymayan yanlış kararlar vermişler, CHP’deki çürümüşlük ayyuka çıkmıştır" diye konuştu.

Özgüven'in açıklamasının tamamı şöyle:

"Cumhuriyet Halk Partisi’nde değişim adına yeşeren umutlarımız ne yazık ki boşa çıkmıştır. Genel Başkan Özgür Özel ve yönetimi, partimizi özüne döndürerek sosyal demokrasi çizgisine oturtacakları, aday belirlenirken ön seçim ve halk anketi yapacakları yönünde Türkiye kamuoyuna verdikleri sözleri tutmamışlardır. Partimizin karar mekanizmalarını istila edenler, yurttaşlarımızın gönlünü kıran, seçmene saygı duymayan yanlış kararlar vermişler, CHP’deki çürümüşlük ayyuka çıkmıştır.

"HAYAL KIRIKLIĞI İÇİNDEYİM"

Gelinen noktada, başta Özgür Özel olmak üzere, genel merkez yönetiminin yarattığı derin hayal kırıklığı içindeyim. 81 yaşımdayım. Aktif siyasi yaşamımı noktalayalı 11 yıl oldu. Hiçbir kişisel beklentim yok. Şan, şöhret, methiye, ödül, rant hırslarım hiç olmadı. Umudum, partimizde reform hareketinin gerçekleşmesiydi. Umudum, geçmişte Dikili’de hayata geçirdiğimiz ve benden sonra sonlandırılan sosyal belediyecilik uygulamalarının yeniden canlandırılmasıydı. Umudum, tıpkı 1989 yılında başardığımız gibi yerel seçim zaferinin ardından partimizin iktidara gelmesiydi.

"CHP BİZİM PARTİMİZ OLMAKTAN ÇIKMIŞT"

“Parti yönetimi halktan büyük değildir. Dikili kararı yeniden değerlendirilsin, hatadan dönülsün” demiştim. Sadece Dikili’de değil, yurt genelinde anti-demokratik biçimde yanlış belediye başkan adayları belirlenerek halkla inatlaşılması en büyük hatalardan biri olmuştur. Unutulmamalıdır ki, halkın coşkun akan seli karşısında hiçbir güç duramaz.

Ömrünün önemli bölümünü emek, demokrasi, barış mücadelesine adamış bir kişi olarak büyük emekler verdiğim partimden istifa ediyorum. Çünkü bu CHP, bizim partimiz olmaktan çıkmıştır."

UĞUR DÜNDAR: ÖZEL TELEFONA CEVAP VERMEMİŞ

Gazeteci Uğur Dündar, dün akşam Sözcü TV'deki "Sözün Gücü" programında yaptığı Özgüven'in istifası hakkında konuştu. Dündar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in tutumunu eleştirerek “Özel, Özgüven’in telefon aramalarına cevap bile vermemiş” dedi.

ÖZGÜR ÖZEL ONUN HAKKINDA NELER SÖYLEMİŞTİ?

Osman Özgüven’in istifasının ardından gözler bir yandan da CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e çevrildi. Özel, çocukluk ve gençlik yıllarında yaz mevsimlerini Dikili’de geçirdiğini belirterek, “Özgür Özel’de gördüğünüz ne varsa, ilk tohumlar, ilk filizlenmeler Dikili’de olmuştur” demişti. Özel, Osman Özgüven Belgeseli için verdiği röportajda, “Benim adımın onunla aynı cümlede geçmesi bile hak ettiğimden fazlası olur. Biz ancak Osman Özgüven’i rol model kabul eden, ona benzemeye çalışan solcular olabiliriz” ifadelerini kullanmıştı. Özel, geçtiğimiz 18 Ağustos’ta Bodrum Dibeklihan’da yer aldığı bir panelde şöyle konuşmuştu: “Üç yıl önce Nevşin Mengü’yle Dikili’de bir söyleşiye katıldık. Osman başkan yanıma geldi, ‘Yorgunum, seni dinleyemeyeceğim ama görmeden, alnından öpmeden geçmek istemedim’ dedi. Osman Özgüven’in alnımdan öptüğü o an hayatımda aldığım en büyük ödüldür.”

ÖZEL: OSMAN ÖZGÜVEN’İ BABAM GİBİ SEVERİM

4 Kasım’da genel başkan seçilen Özgür Özel, 14 Aralık’ta Ankara Çağdaş Sanatlar Merkezi’ndeki belgesel gösteriminin ardından, Özgüven’in elinden tutarak sahneye çıkmış, Yaşam Boyu Onur Ödülü takdim ettikten sonra yaptığı konuşmasında, “Eğer 1984 – 1994 arasında Osman Özgüven Dikili Belediye Başkanı olmasaydı bugün Özgür Özel burada olmazdı. Babam gibi severim” demişti. 16 Aralık’ta Manisa’da gerçekleştirilen CHP Gençlik Kolları Buluşmasında ise Özel, “Yeni dönemde sıradan belediye başkan adayları açıklamıyoruz, suyu bedava veren Osman Özgüvenleri açıklıyoruz” diye konuşmuştu.

ÖZGÜVEN “HATADAN DÖNÜN” ÇAĞRISI YAPMIŞTI

28 Ocak’ta gerçekleştirilen CHP Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi toplantılarında, mevcut Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz tek isim olarak yer almış ve tekrar aday gösterilmişti. Tepki gösteren Özgüven, CHP Genel Merkezi’ne Dikili kararının gözden geçirilerek hatadan dönülmesi çağrısı yapmış ancak daha sonraki MYK ve PM toplantılarında bu konu yeniden gündeme alınmamıştı.

OSMAN ÖZGÜVEN KİMDİR?

1943 yılında İzmir’in Dikili İlçesinde dünyaya gelen Osman Özgüven, Ege Üniversitesi’nden inşaat mühendisi olarak mezun oldu. 1984 yılında SODEP’ten Dikili Belediye Başkanı seçilince inşaat malzemeleri sattığı dükkanını kapattı ve ticari faaliyetlerini tamamen sonlandırdı.

Siyasi yaşamını SODEP, SHP, CHP ekseninde sürdürmüş olan Osman Özgüven, 12 Eylül Darbe yönetiminin baskıcı rejimine karşı ilk örgütlü mücadele zeminini Dikili’de oluşturarak adını duyurdu ve tarihe geçen festivaller düzenledi. 1984 – 1994 ve 2004 – 2013 yılları arasında Dikili’deki dört dönem belediye başkanlığı görevinde bulundu. Sosyal belediyeciliğin ülkedeki en etkili uygulayıcısı oldu. Türkiye ekoloji hareketinin öncüleri arasında yer aldı. İnsan hakları savunucusu olan Özgüven’in en önemli somut başarılarından biri de Türkiye ve Yunanistan halkları arasında on yıllarca ilişkilerin kopuk kalmasından sonra, “Yurtta barış, dünyada barış” ilkesiyle Ege’deki dostluk kapısını açan önder olmasıydı.