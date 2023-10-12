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Osmangazi Köprüsü'nde zincirleme kaza: 9 yaralı

Osmangazi Köprüsü'nde zincirleme kaza meydana geldi. 4 aracın karıştığı kazada 9 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Fatih Devlet Hastanesi ve Dilovası Medikal Park Hastanesi'ne kaldırıldı.

Güncel
  • 12.10.2023 10:20
  • Giriş: 12.10.2023 10:20
  • Güncelleme: 12.10.2023 10:35
Kaynak: AA
Osmangazi Köprüsü'nde zincirleme kaza: 9 yaralı
Fotoğraf: AA

Osmangazi Köprüsü'nde zincirleme trafik kazası meydana geldi. 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 9 kişi yaralandı.

Kocaeli'den Bursa istikametine seyreden D.Ö. yönetimindeki 16 CER 55 plakalı kamyonet, sağ şeritte ilerleyen Y.K. idaresindeki 54 BD 368 plakalı panelvana arkadan çarptı.

Fotoğraf:AA

Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, çarpmanın etkisiyle savrulmaya başlayan panelvanın önce 34 FDF 525, ardından da 34 FBU 684 plakalı otomobillere çarptığı görülüyor.

Kazada yaralanan 9 kişi olay yerine sevk edilen ambulanslarla Fatih Devlet Hastanesi ve Dilovası Medikal Park Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otoyol ve trafik ekiplerinin tek şeritten sağladığı trafik akışı, araçların köprüden kaldırılmasının ardından normale döndü.

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