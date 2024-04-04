Osmaniye'de sulama kanalına giren çocuk öldü
Osmaniye'de Toprakkale ilçesinde bulunan Sazlık köyünde sulama kanalına giren 8 yaşındaki çocuk, köylüler tarafından kurtarılarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
Osmaniye'de, girdiği sulama kanalında boğulma tehlikesi geçirdiği sırada köylüler tarafından kurtarılan 8 yaşındaki çocuk, hastanede hayatını kaybetti.
Toprakkale ilçesinde Sazlık köyünde yaşayan Buğra Kaplan, okuldan çıktıktan sonra yakındaki DSİ'ye ait sulama kanalına girdi.
Buğra Kaplan'ın suda çırpındığını gören köylüler, çocuğu sudan çıkararak özel bir hastaneye götürdü.
Kaplan, buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.