Osmaniye’de zincirleme trafik kazası: 10 yaralı
Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı.
Kaynak: iHA
Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı. Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Düziçi ilçesi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Osmaniye istikametindeki 4 araç zincirlime trafik kazasına karıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen itfaiye ekipleri araçlarda sıkışan yaralıları kurtararak ambulanslara bindirdi. Kazada yaralanan 10 kişi, sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
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