Osmanlı döneminde yapılan tarihi caminin dış cephesine klima taktılar

Afyon'da Osmanlı döneminde yapılan tarihi Karaman Camii'nin dış cephesine klima takıldı.

Haber Merkezi

Afyon’daki tarihi Karaman Camii’nin dış cephesine klima takıldı.

Osmanlı döneminde yapılan ve birçok kaynakta 1915-1920’li yıllarda inşa edildiği belirtilen Karaman Camii’nin kapısında “Korunması gereken tescilli kültür varlığı” olduğu da yazıyor.

Tarihi caminin dış cephesine klima takılması yurttaşların da tepkisine neden oldu.