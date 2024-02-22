Osmanoğlu Ailesi mensuplarından düğün tepkisi: Cumhuriyet'in kurucularına gönülden bağlıyız

II. Abdülhamid'in 4.kuşak torunu olan Roksan Kunter Özkan, kendisi ve teyzeleri adına açıklama yayımlayarak Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden Şevki Yılmaz'a tepki gösterdi. Atatürk'e yönelik hakaretlerin kabul edilemez olduğu dile getirilen açıklamada "Türkiye Cumhuriyet’nin kurucularına, yasalarına ve kurumlarına gönülden bağlıyız" denildi.

II. Abdülhamid'in torunu Berna Sultan Osmanoğlu'nun düğün töreninde Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ve beddua edilmesine, Osmanoğlu ailesi mensubu kadınlar tarafından tepki gösterildi. Açıklamada, "Bizler Türkiye Cumhuriyet’nin kurucularına, yasalarına ve kurumlarına gönülden bağlılık içerisinde bulunan modern Türkiye'nin vatandaşı olmaktan gurur duyan, bunu tüm dünyada, bulunduğu her ortam ve platformda dile getiren; milli kültürümüzü muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkarmayı kendisine şiar edinmiş kişileriz" denildi.

II. Abdülhamit'in 4.kuşak torunu olan Roksan Kunter Özkan, kendisi ve teyzeleri adına düğünde yaşanan skandallarla ilgili açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından "Sultan 2. Abdülhamid’in 4. kuşak torunu olarak ben, annem ve teyzelerim ile birlikte kamuoyuna duyurumuzdur" sözleriyle görüşlerini kamu oyuylapaylaşan Özkan'ın açıklaması şu şekilde:

Roksan Kunter Özkan, kendisi ve teyzeleri adına açıklama yayımladı.

"17.02.2024 tarihinde gerçekleşen bir düğün töreninde kaydedilen düğüne konuk olan bazı kişilere ait bizim de hiç tasvip etmediğimiz çeşitli görüntüler haklı olarak kamuoyunda çeşitli tartışmalara ve tepkilere neden olmuştur. Maalesef bu görüntülerdeki davranış ve ifadeler, Sultan 2. abdulhamit’in kızı Ayşe Sultanın torunları ve Osmanoğlu ailesinin fertleri olarak bizlerin görüşüymüş gibi algılanmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanımız Mustafa Kemal Atatürk’e karşı saygı sınırlarını aşan hiçbir görüş yorum ve beyanı kabul etmediğimizi aile mensupları olarak; bu açıklamaları onaylamadığımızı açık ve net bir biçimde ifade ediyoruz.

Bilakis bizler Türkiye Cumhuriyet’nin kurucularına, yasalarına ve kurumlarına gönülden bağlılık içerisinde bulunan modern Türkiye'nin vatandaşı olmaktan gurur duyan, bunu tüm dünyada, bulunduğu her ortam ve platformda dile getiren; milli kültürümüzü muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkarmayı kendisine şiar edinmiş kişileriz.

Bu vesileyle kamuoyuna saygı ile duyururuz.

Osmanoğlu Ailesi Mensupları:

Mediha Nami Osmanoğlu Martinez Hernandez

Fethiye Nami Osmanoğlu Bory

Adile Nami Osmanoğlu Tars

Gülnur Nami Osmanoğlu Ragot

Ayten Nami Osmanoğlu Kunter

Roksan Kunter Özkan"

NE OLMUŞTU?

II. Abdülhamid'in torunu Berna Sultan Osmanoğlu'nun İstanbul'da düzenlenen düğün törenine Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı ve eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz katılmış ve çiftin nikah şahidi olmuştu.

Düğünde konuşma yapan Yılmaz, Cumhuriyet'in kurucularına hakaret ederek “Osmanlı’yı süren soysuzları lanetliyorum” diyerek Atatürk'e hakaret etmişti. Ayrıca Şevki Yılmaz, Orhan Osmanoğlu ve Halil Konakçı "Selanik'ten gelen dönme" sözleriyle Atatürk'e hakaret etmiş ve beddua ederek amin demişti.