ÖSYM 2024 sınav takvimi: KPSS, YDS, ALES, TUS, YKS, YÖKDİL sınavları ne zaman? KPSS, YDS, ALES, TUS, YKS, YÖKDİL başvuru tarihleri ne zaman?

ÖSYM'nin 2024 yılı içerisinde gerçekleştireceği sınav takvimi bugün belli oldu. KPSS, YDS, ALES, TUS, YKS sınavlarına katılacak adaylar ise KPSS, YDS, ALES, TUS, YKS sınavları ne zaman? KPSS, YDS, ALES, TUS, YKS başvuru tarihleri ne zaman aramalarını yaparak ÖSYM 2024 sınav takvimine ulaşmaya çalışıyor. Peki, KPSS, YDS, ALES, TUS, YKS sınavları ne zaman? KPSS, YDS, ALES, TUS, YKS başvuru tarihleri ne zaman? İşte ÖSYM 2024 sınav takvimi!

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Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) KPSS, YDS, ALES, TUS, YKS sınavlarını kapsayan 2024 sınav takvimini bugün duyurdu. ÖSYM'nin duyurusunun ardından sınavlara katılım gösterecek milyonlarca aday KPSS, YDS, ALES, TUS, YKS sınavları ne zaman sorusunun yanı sıra KPSS, YDS, ALES, TUS, YKS başvuru tarihleri ne zaman sorusunu da gündeme getirdi. Peki, KPSS, YDS, ALES, TUS, YKS sınavları ne zaman? KPSS, YDS, ALES, TUS, YKS başvuru tarihleri ne zaman? İşte ÖSYM 2024 sınav takvimi! YÖKDİL NE ZAMAN? YÖKDİL -1 başvuru tarihi: 10.01.2024- 17.01.2024 YÖKDİL -1 sınav tarihi: 25.02.2024 YKS NE ZAMAN? YKS başvuru tarihi: 01.02.2024 - 26.02.2024 YKS TYT sınav tarihi: 08.06.2024 YKS AYT sınav tarihi:09.06.2024 YKS YDT sınav tarihi: 09.06.2024 KPSS NE ZAMAN? 2024-KPSS Ön Lisans başvuru tarihi: 13.06.2024- 02.07.2024 2024-KPSS Ön Lisans sınav tarihi: 01.09.2024 ALES NE ZAMAN? 2024-ALES/1 başvuru tarihleri: 01.03.2024- 11.03.2024 2024-ALES/1 sınav tarihi: 21.04.2024 2024-ALES/2 başvuru tarihleri: 03.06.2024-12.06.2024 2024-ALES/2 sınav tarihi: 28.07.2024 2024-ALES/3 başvuru tarihleri: 01.10.2024-09.10.2024 2024-ALES/3 sınav tarihi: 17.11.2024 ÖSYM 2024 sınav takvimi Aşağıdaki listede ÖSYM'nin 2024 yılında gerçekleştireceği tüm sınavları bulabilirsiniz. 2024 ÖSYM sınav takvimi için tıklayın