ÖSYM, 2024 yılı sınav takvimini duyurdu

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, binlerce öğrencinin merakla beklediği 2024 sınav takvimini yayımlandı. Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS-2024) 8-9 Haziran'da yapılacağını açıkladı.

2024 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin “ÖSYM 2024 Yılı Sınav Takvimi” "osym.gov.tr" internet sitesinden açıklandı. Yayınlanan ÖSYM sınav takvimi ile sınav tarihlerinin yanı sıra başvuru tarihleri ve sonuç açıklama tarihleri de öğrenilebiliyor.

Buna göre, YKS TYT oturumu 8 Haziran 2024’te, AYT ve YDT oturumları 9 Haziran 2024’te yapılacak.

KPSS SINAV TARİHLERİ

KPSS Lisans Genel Yetenek – Genel Kültür, Eğitim Bİlimler: 14 Temmuz 2024

KPSS Lisans Alan Bilgisi: 20 Temmuz 2024

KPSS Lisans Alan Bilgisi: 21 Temmuz 2024

KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi: 4 Ağustos 2024

DGS VE ALES TARİHİ

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ise 30 Haziran'da yapılacak, sonuçları 14 Ağustos'ta duyurulacak.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES-1) 21 Nisan'da yapılacak, sonuçları ise 10 Mayıs'ta açıklanacak. 28 Temmuz'da gerçekleştirilecek ALES/2'nin sonuçları 16 Ağustos'ta, 17 Kasım'da düzenlenecek ALES/3'ün sonuçları da 6 Aralık'ta ilan edilecek.

2024 ÖSYM sınav takvimi için tıklayın