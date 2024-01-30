ÖSYM duyurdu: 2023-YDUS 2. Dönem sonuçları açıklandı

2023-YDUS 2. Dönem sınav sonuçları açıklandı. ÖSYM sonuç duyurusunu resmi internet adresi ve sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi, 17 Aralık 2023 tarihinde yapılan 2023- Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) 2. Dönem sonuçlarını ilan etti.

Adaylar, sınav sonuçlarına 30 Ocak 2024 tarihinde saat 11.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek.

ÖSYM'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"17 Aralık 2023 tarihinde uygulanan 2023 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’na (2023-YDUS 2. Dönem) ait madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanı Temel Soru Kitapçığı’nda yer alan 28 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verilerek değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

İç Hastalıkları Testi’nde yer alan bazı sorulara iptal davası açılmış olması sebebiyle bu alanla ilgili değerlendirme işlemleri yargı kararı sonrasında yapılacaktır.

Sağlık Bakanlığınca, 3 Eylül 2022 tarihli ve 31942 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği gereği, sınav tarihi itibarıyla uzmanlık belgesi tescili bulunmadığı bildirilen adayların sınavı geçersiz sayılmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 30 Ocak 2024 tarihinde saat 11.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.