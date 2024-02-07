ÖSYM duyurdu: YDS/1 başvuruları başladı

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/1) başvuruları için geri sayım sona erdi. 2024 YDS sınavına katılım sağlayacak olan adaylar için başvuru işlemleri 7 Şubat 2024 tarihi itibariyle başladı.

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında YDS başvurularının başlayacağı tarih belli oldu. Sınava başvurular, 7-15 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılacak. 2024 YDS BAŞVURU DUYURUSU Yayımlanan duyuruda; "2024 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2024-YDS/1), 24 Mart 2024 tarihinde uygulanacaktır. Sınava başvurular, 7-15 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylar, başvurularını 7 Şubat 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-YDS/1 Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz’a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmektedir" denildi.