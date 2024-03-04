ÖSYM duyurdu: YKS geç başvuruları ne zaman başlıyor?

ÖSYM tarafından 8-9 Haziran’da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na geç başvuruları yarın başlıyor. ÖSYM'nin açıklamasına göre, başvurular 5-7 Mart tarihleri arasında alınacak. Geç başvurularda her oturum için sınav ücretinin 442 TL olması bekleniyor.

Eğitim 04.03.2024 12:52 Giriş: 04.03.2024 12:52

Güncelleme: 04.03.2024 13:00 Kaynak: İHA

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