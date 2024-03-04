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ÖSYM duyurdu: YKS geç başvuruları ne zaman başlıyor?

ÖSYM tarafından 8-9 Haziran’da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na geç başvuruları yarın başlıyor. ÖSYM'nin açıklamasına göre, başvurular 5-7 Mart tarihleri arasında alınacak. Geç başvurularda her oturum için sınav ücretinin 442 TL olması bekleniyor.

Eğitim
  • 04.03.2024 12:52
  • Giriş: 04.03.2024 12:52
  • Güncelleme: 04.03.2024 13:00
Kaynak: İHA
ÖSYM duyurdu: YKS geç başvuruları ne zaman başlıyor?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 8-9 Haziran'da uygulanacak 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) geç başvuruları yarın başlıyor.

1 Şubat’ta başlayan Yükseköğretim Kurumları Sınavı başvuruları, 26 Şubat günü saat 23.59’da sona erdi.

ÖSYM, YKS başvurularına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, başvurusunu tamamlayamayan adaylar için geç başvuru tarihlerini duyurdu.

Buna göre 5-7 Mart tarihleri arasında adaylar, geç başvurularını gerçekleştirilebilecek.

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