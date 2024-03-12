ÖSYM duyurdu: YÖKDİL sonuçları açıklandı

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/1) sonuçları ÖSYM üzerinden erişime açıldı. 25 Şubat tarihinde uygulanan sınava katılım sağlayan adaylar, ÖSYM'nin sonuç sorgulama adresi üzerinden sonuçlarına ulaşabilecek.

2024 YÖKDİL sonuçları için bekleyiş sona erdi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 25 Şubat'ta uygulanan 2024 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2024-YÖKDİL/1) sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

Öte yandan 2024-YÖKDİL/1 Sınavı'nın cevap aâğıtları ve aday cevapları da erişime açıldı. ÖSYM'den yapılan açıklamada, "25 Şubat 2024 tarihinde uygulanan 2024 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2024-YÖKDİL/1) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunmasıyla elde edilen cevapları ile soruların doğru cevapları, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 12 Mart 2024 tarihinde saat 11.15'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır" ifadeleri kullanıldı.