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ÖSYM duyurdu: YÖKDİL sonuçları açıklandı

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/1) sonuçları ÖSYM üzerinden erişime açıldı. 25 Şubat tarihinde uygulanan sınava katılım sağlayan adaylar, ÖSYM'nin sonuç sorgulama adresi üzerinden sonuçlarına ulaşabilecek.

Eğitim
  • 12.03.2024 11:22
  • Giriş: 12.03.2024 11:22
  • Güncelleme: 12.03.2024 11:27
Kaynak: AA
ÖSYM duyurdu: YÖKDİL sonuçları açıklandı
Fotoğraf: AA

2024 YÖKDİL sonuçları için bekleyiş sona erdi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 25 Şubat'ta uygulanan 2024 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2024-YÖKDİL/1) sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

Öte yandan 2024-YÖKDİL/1 Sınavı'nın cevap aâğıtları ve aday cevapları da erişime açıldı. ÖSYM'den yapılan açıklamada, "25 Şubat 2024 tarihinde uygulanan 2024 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2024-YÖKDİL/1) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunmasıyla elde edilen cevapları ile soruların doğru cevapları, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 12 Mart 2024 tarihinde saat 11.15'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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