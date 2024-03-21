ÖSYM: MSÜ sınav sonuçları açıklandı
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın sonuçları açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin internet adresinden erişebilecek.
Kaynak: İHA
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçlarının açıklandığını bildirdi.
ÖSYM, 3 Mart 2024 tarihinde yapılan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’nın (2024-MSÜ) değerlendirme işlemlerinin tamamlandığını açıkladı.
Adaylar, sınav sonuçlarına 21 Mart 2024 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.