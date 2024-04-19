ÖSYM tarafından hafta sonu 4 sınav gerçekleştirilecek

ÖSYM tarafından 20 Nisan Cumartesi ve 21 Nisan Pazar günü 4 sınav yapılacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 20 Nisan Cumartesi ve 21 Nisan Pazar günü 4 sınav yapılacak.

ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 20 Nisan'da e-YDS 2024/3 (Farsça/Yunanca/Bulgarca), 2024 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-DUS 1. Dönem), 2024 Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2024-STS Diş Hekimliği 1. Dönem) uygulanacak. 21 Nisan'da ise 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/1) gerçekleştirilecek.

Açıklamada, konuya ilişkin görüşlerine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, DUS ve STS Diş Hekimliği 1. Dönem sınavlarının cumartesi günü 5 bin 912 adayın katılımıyla 294 salonda yapılacağını belirterek, saat 10.15'te başlayacak sınavların 12.45'te sona ereceğini bildirdi.

Emniyet görevlisi dahil 893 personelin sınavlarda görev alacağını aktaran Ersoy, sınav sonuçlarının 16 Mayıs'ta açıklanacağını ifade etti.